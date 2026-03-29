Sinner dobla su apuesta en Montecarlo

Jannik Sinner quiere poner el foco en dar el gran salto sobre tierra batida, su superficie pendiente en su carrera, donde nunca ha conseguido alzar un título de gran categoría. Para ello, el italiano ha definido su calendario si saltarse una sola cita de la temporada, empezando por Montecarlo, donde también jugará en el torneo de dobles.

Tras su participación en Indian Wells junto a Reilly Opelka, el italiano volverá a alinearse en esta modalidad en el Masters 1000 de Montecarlo.

Eso sí, lo hará con un nuevo compañero. Ante la ausencia de Opelka, que ha decidido centrarse en su preparación sobre tierra en Houston, el número dos del mundo formará pareja con el belga Zizou Bergs, actual top 50 del ranking.

La dupla entrará directamente en el cuadro principal del torneo, en una apuesta clara de Sinner por seguir sumando rodaje también en dobles, una disciplina que cada vez más jugadores individuales utilizan para mejorar sensaciones, ritmo y recursos en pista.

No será la única pareja destacada. También estarán los primos Arthur Rinderknech y Valentin Vacherot, recientes finalistas en Indian Wells, así como Alexander Zverev, que volverá a competir junto a Marcelo Melo, con quien ya conquistó el título en Acapulco hace apenas unas semanas.

En plena lucha por el número uno y con el foco puesto en la gira de tierra batida, Sinner amplía así su calendario y refuerza su preparación de cara a uno de los tramos más exigentes de la temporada.