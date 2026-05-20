Ni Sinner ni Djokovic: el mayor rival de Alcaraz no lleva raqueta

La baja de Carlos Alcaraz para Wimbledon dejó nuevamente helado al mundo del tenis. Sin competir desde Barcelona, el murciano tampoco estará en la gira de hierba confirmando los peores presagios alrededor de la lesión que arrastra en la muñeca derecha. Alcaraz ya había dejado entrever que no quería forzar su regreso, ha por frenar y priorizar una recuperación total antes que arriesgar en uno de los torneos más importantes del calendario.

Tras una gira de tierra marcada por la limitación física, en la que solo pudo competir en Montecarlo y Barcelona, el número dos alarga la pausa a su temporada para evitar que una dolencia especialmente delicada en el tenis comprometa su futuro inmediato.

Todas las lesiones de Alcaraz / Marc Creus

Una nueva piedra en el camino de una carrera brillante pero también condicionada por los problemas físicos, siendo ya nueve lesiones que le han hecho perderse tres Grand Slams sumando el Open de Australia 2023.

Repasamos las ocho lesiones anteriores:

Agosto de 2021: el aductor derecho frenó su explosión en Nueva York

El mundo descubrió definitivamente a Carlos Alcaraz en el US Open 2021. Con solo 18 años, el murciano deslumbró tras eliminar a Stefanos Tsitsipas en un duelo épico y confirmó que había irrumpido para competir con los mejores.

Sin embargo, en cuartos de final ante Félix Auger-Aliassime tuvo que retirarse por una lesión en el aductor derecho. El propio jugador atribuyó el problema al enorme desgaste acumulado tras disputar por primera vez dos partidos consecutivos a cinco sets.

Octubre y noviembre de 2022: el abdomen le dejó sin las ATP Finals

La primera lesión realmente seria de su carrera llegó en el Masters 1000 de París-Bercy. En los cuartos de final ante Holger Rune, Alcaraz sintió molestias abdominales y abandonó el partido con el marcador igualado en el segundo set.

Las pruebas confirmaron un desgarro del oblicuo interno de la pared abdominal izquierda, con unas seis semanas de baja. El español tuvo que renunciar así a sus primeras ATP Finals, frenando el impulso con el que cerraba la temporada.

Alcaraz se retiró en el Masters 1000 de París 2022 por lesión abdominal / EFE

Enero de 2023: la pierna derecha le dejó sin Australia

Tras un final de 2022 complicado, Alcaraz sufrió una nueva lesión durante un entrenamiento previo al Abierto de Australia. El diagnóstico fue una distensión muscular en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

La dolencia le obligó a perderse el primer Grand Slam del año, aunque regresó en febrero en Buenos Aires y lo hizo conquistando el título. Una nueva demostración de su capacidad para volver rápido y competir al máximo nivel.

Abril de 2023: la mano izquierda y la espalda frenaron su gira de tierra

Después de caer en semifinales de Miami ante Jannik Sinner, el murciano terminó el torneo con molestias que encendieron las alarmas justo antes del arranque de la gira europea sobre arcilla.

Las pruebas revelaron artritis postraumática en la mano izquierda y una distensión muscular en la espalda. Se perdió Montecarlo, pero reapareció en Barcelona y volvió a levantar el título, reaccionando una vez más ante la adversidad.

Octubre de 2023: el pie izquierdo y la espalda frenaron su tramo final

Tras una eliminación prematura en Shanghái frente a Grigor Dimitrov, Alcaraz anunció su retirada del torneo de Basilea pese a estar inscrito inicialmente.

El español sufría una lesión en el pie izquierdo y fatiga muscular lumbar. Regresó semanas después en París-Bercy, aunque sin ritmo competitivo y cayendo en su debut, cerrando un final de curso condicionado por el desgaste.

Febrero de 2024: el tobillo derecho sembró dudas antes de Indian Wells

En su debut en Río de Janeiro, Alcaraz apenas pudo jugar unos minutos ante Thiago Monteiro antes de torcerse el tobillo derecho sobre la arcilla brasileña y retirarse con el marcador 1-1.

El diagnóstico fue un esguince lateral que generó preocupación inmediata de cara a Indian Wells. Sin embargo, semanas después reapareció en California y ganó el torneo derrotando además a Sinner.

Alcaraz sufre una lesión de tobillo en su estreno en Río 2024 / ATP

Abril de 2024: el brazo derecho alteró toda la gira previa a París

En la víspera de su debut en Montecarlo, donde debía enfrentarse a Félix Auger-Aliassime, Alcaraz anunció su baja por una compresión del nervio mediano en el brazo derecho.

También renunció a Barcelona y más tarde a Roma tras competir mermado en Madrid. Aun así, convirtió una preparación llena de dudas en un éxito total al conquistar su primer Roland Garros.

Abril de 2025: el aductor derecho y el isquiotibial izquierdo le frenaron en Madrid

Durante la final del torneo de Barcelona, el murciano sufrió una lesión en el aductor derecho y otra en el isquiotibial izquierdo, molestias que le obligaron a renunciar al Masters 1000 de Madrid.

Alcaraz restó dramatismo al problema y aseguró estar más tranquilo que en ocasiones anteriores. Su recuperación fue rápida y semanas después respondió con un espectacular doblete de títulos en Roma y Roland Garros.