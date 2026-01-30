En directo
OPEN AUSTRALIA
Sinner - Djokovic en directo hoy: Open de Australia, semifinales en vivo
Sigue en directo el partido de semifinales entre Jannik Sinner y Novak Djokovic en el Open de Australia 2026
Última hora y resultado del partido entre Jannik Sinner y Novak Djokovic de semifinales del Open de Australia 2026.
¿Será un partido sencillo para Sinner? En los últimos duelos, el italiano no ha tenido problemas para pasar por encima de Novak. Todo dependerá bastante de la versión del serbio...
¡Buenos días! Aunque muchos ya llevemos varias horas despiertos. El tenis no se ha acabado ni mucho menos. Si el Alcaraz-Zverev ha sido increíble, histórico, ahora tenemos un Sinner-Djokovic. ¡Qué dia de tenis!
