Sinner se dispara y Jódar continúa ascendiendo

El italiano Jannik Sinner, primer jugador de la historia en ganar cinco Masters 1000 de forma consecutiva, desde París 2025 hasta Madrid 2026, se dispara al frente de la clasificación ATP, mientras que la joven sensación española, Rafa Jódar, continúa con su espectacular progresión y ya es el 34.

La primera victoria de Sinner en el torneo madrileño le relanza con 14.350 puntos, 1.390 más que Carlos Alcaraz, ausente en la Caja Mágica por lesión, en tanto que el alemán Alexander Zverev, finalista ante Sinner, sumó 550 puntos y consolida el tercer puesto de la lista, con 5.805, por los 4.700 del serbio Novak Djokovic.

El torneo de Madrid solo ha causado un cambio en el 'top 10'. El ruso Daniil Medvedev sube a la novena plaza y adelanta al italiano Lorenzo Musetti, mientras que su compatriota Flavio Cobolli y el checo Jiri Lehecka suben una posición, a la 12 y 13, respectivamente, en detrimento de otro ruso, Andrey Rublev, ahora 14.

El español Alejandro Davidovich aprovecha el descenso de diez plazas del noruego Casper Ruud (a la 25) para instalarse en la 23, y Jódar, al que solamente pudo frenar Sinner, continúa con su imparable ascenso y sube ocho posiciones.

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Jaume Munar se mantiene en el puesto 38 y otra joven promesa del tenis español, Dani Mérida, asciende 16 y ya es el 86. También mejoran Pablo Carreño (91) y Martín Landaluce (94), mientras que Roberto Bautista baja cinco plazas (98).