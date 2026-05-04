Sinner no dice basta y ya está en Roma

Jannik Sinner no quiere renunciar a nada. Tras conquistar el título en Madrid con otra exhibición para la historia, el número uno mundial ha puesto ya el foco en su próximo reto, el Masters 1000 de Roma. Sin tiempo para celebrar, ni tampoco descansar, Sinner ya está en la capital italiana para seguir rompiendo todos los récords.

En Madrid alzó su quinto título de categoría 1000 consecutiva, algo inédito hasta el momento en la historia, y pese a que avisó que su cuerpo empezaba a estar al límite después de enlazar todos los torneos posibles desde el mes de marzo, jugando y ganando todos los partidos posibles, parece dispuesto a no renunciar a nada y a exigirse al máximo para conseguirlo todo.

Con su victoria en la Caja Mágica, son solo el Roma y el de Roland Garros los títulos que le quedan por lucir en sus vitrinas, algo que con la baja de Alcaraz parece ahora más factible que nunca. En Madrid volvió a demostrar que sin el murciano no hay rival que le pueda frenar. Ahora, en su país, quiere poner su nombre en la lista de tenistas que han conseguido alzar todos los Masters 1000 y coronar una gira perfecta antes de iniciar su aventura en París.

Para ello, el italiano ha aterrizado ya este mediodía en su país natal acompañado de sus dos entrenadores. La idea es que pueda tomarse un día de descanso antes de ponerse de nuevo manos a la obra para adaptarse a las condiciones tan distintas que presenta el Foro Itálico a diferencia de la Caja Mágica.

Sinner debutará el próximo sábado en el torneo ante Ofner o Michelsen, en un camino hasta el título en que sus potenciales rivales serán Mensik (tercera ronda), Fils (octavos), Shelton o Rublev (cuartos), Medvedev o Aliassime (semis) y Djokovic o Zverev (final).

DJOKOVIC REGRESA

Quien también estará en Roma es Novak Djokovic, que no juega desde el torneo de Indian Wells, donde cayó en cuartos ante Jack Draper. El serbio era duda hasta hace unos días, pero parece que la cita italiana contará con su presencia. De hecho, este mismo lunes ya ha entrenado en la central, que se ha abarrotado para verle.

Su debut será el viernes ante Fucsovics o un jugador de la previa, en un camino nada cómodo para poder volver a coger ritmo.

Para 'Nole', la cita en Roma debe servir para ponerse a punto con la vista puesta en Roland Garros, donde con la baja de Alcaraz se le abre una gran oportunidad para sumar su 25º título de Grand Slam.