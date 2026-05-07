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TENIS

Sinner también dice basta: "Hemos estado callados durante mucho tiempo"

El número uno del mundo no rehuyó el tema del boicot a los Grand Slams

Sinner durante la rueda de prensa en Roma

Sinner durante la rueda de prensa en Roma / EFE

Albert Briva

Albert Briva

Es el tema candente en el mundo del tenis desde que salió a la luz el descontento general de los tenistas con los premios que van a recibir en Roland Garros. Más aún después de que Sabalenka fuera la primera que pusiera en boca el término de "boicot", algo que han secundado muchos otros en la sala de prensa del Masters 1000 de Roma.

Entre ellos, el número uno mundial y gran ídolo en el torneo, Jannik Sinner, que fiel a su naturaleza se ha mostrado más cauto con sus palabras. "Hemos estado callados durante mucho tiempo y creo que ahora hemos llegado a un punto en el que es justo hablar también de estas cosas" aseguró el italiano, que no habló de boicot como tal.

"Nosotros no pedimos el 50 %, faltaría más, pero quizás estamos recibiendo un poco demasiado poco" sentenció sobre el asunto, apostando por tener ya una mejora en las próximas semanas.

"Creo que en las próximas dos semanas también sabremos el premio económico que tendremos en Wimbledon. Esperemos de verdad que sea mejor. Luego, por supuesto, el US Open", dijo.

JUNTOS

Un asunto que ha unido al circuito masculino y femenino para reclamar lo que hace mucho tiempo que buscan. "Nosotros, los Top 10 de la WTA/ATP, escribimos una carta y no es agradable que después de un año ni siquiera estemos cerca de una conclusión sobre lo que nos gustaría tener. Hablando de otros deportes, si los mejores atletas envían cartas importantes, realmente creo que en 48 horas no solo tienes una respuesta, sino que también tienes una reunión sobre este tipo de cosas" aseguró Sinner.

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Pese a ello, no quiso poner en su boca la posibilidad de un boicot, aunque no rehuyó del asunto. "Lo más importante es el respeto y simplemente no lo sentimos. Así que entiendo a los jugadores que hablan de boicot porque es desde algún lugar donde debemos empezar y ahora ha pasado mucho tiempo con esto y luego lo vemos en el futuro" confesó para terminar.

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