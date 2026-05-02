Sinner detecta su punto débil: "No estoy al nivel de Alcaraz"

Jannik Sinner no tiene rival en Madrid. O al menos no lo ha tenido hasta la final, a la que ha llegado sin ceder ni un solo set desde la primera ronda. En su debut, se vio sorprendido por un Benjamin Bonzi que aprovechó la poca adaptación del italiano a las condiciones de la Pista Manolo Santana, pero el número uno le dio la vuelta y desde entonces ha sido un torbellino.

En semifinales consiguió que Arthur Fils, que está haciendo una gira de tierra batida fantástica, pareciera un jugador amateur. El francés no era capaz de hacerle daño de ninguna manera. Visto lo visto, se debe ensalzar todavía más el papel de Rafa Jódar en cuartos de final, el único jugador que ha puesto en serios apuros al italiano durante el torneo.

Jannik Sinner se enfrenta a Alexander Zverev en la final del Mutua Madrid Open 2026 / Europa Press

La evolución de Sinner sobre la arcilla es evidente. Era su cuenta pendiente para este año y ya ha levantado el título en Montecarlo y está ceca de hacerlo en Madrid. Si lo consigue, se convertirá en el primer tenista de toda la historia en ganar cinco Masters 1000 de manera consecutiva. El de San Cándido es cada vez un tenista más completo y sigue su camino hacia la perfección.

Uno de los recursos que ha mejorado en este inicio de temporada es el de hacer dejadas. Incluso se atreve a apostar por ese golpe en puntos decisivos. "Es una parte de mi juego en la que estoy tratando de mejorar, e intento utilizarlas en el momento correcto. Aquí es un poco más difícil, sin dudas, porque la pelota vuela un poco más, pero en estos momentos estoy muy feliz con cómo las estoy utilizando", reconoció Sinner.

Sinner habló sobre Alcaraz / Europa Press

Aun así, aseguró quién es el rey de este golpeo. "También desde el lado del revés he tratado de variar el juego de la manera correcta en momentos importantes, me vi bastante eficiente, al menos hasta ahora. Es una parte de mi tenis donde intento mejorar; todavía no estoy al nivel de Alcaraz, eso seguro, pero sigo intentándolo. Es bueno para mi tenis poder encontrar más variedad", finalizó.

A hacer historia en Madrid

El italiano se verá las caras en la final con el alemán Alexander Zverev, un jugador al que tiene pillada la medida en los últimos enfrentamientos. "Es el número uno del mundo y no ha perdido un partido desde principios de febrero. Creo que ahora mismo es sin duda el mejor jugador del mundo. Creo que tengo que jugar un tenis muy, muy bueno para tener una oportunidad. Pero sé que soy capaz de hacerlo, y trataré de dar lo mejor de mí el domingo", analizó Zverev.

El tenis de Jannik Sinner sigue evolucionando. El italiano abre brecha en la pelea por el número uno con Carlos Alcaraz, que perderá una gran cantidad de puntos en los últimos meses. Todo hace indicar que el jugador que más tiempo estará en el número uno este año será Jannik, que ya dejó entrever que se planteará no jugar en Roma para llegar en la mejor forma a Roland Garros.