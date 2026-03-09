Sinner desvela lo que menos le gusta del tenis: "Es siempre lo mismo"

Jannik Sinner venció en tercera ronda a Denis Shapovalov y sigue adelante en el torneo de Indian Wells. El italiano no ha empezado de la mejor manera la temporada, de hecho confesó estar pasando por un "bajón", pero parece que el desierto californiano le está sentando de perlas. Mucho mejor a nivel físico y sin ceder oportunidades a sus rivales con su servicio.

En la rueda de prensa posterior a la victoria, el transalpino analizó su buen momento en Estados Unidos y desveló qué es lo que menos le gusta de su trabajo. "Lo que menos me gusta son las ruedas de prensa (sonríe), respondiendo siempre a las mismas preguntas. No es que me desagrade. Es parte del trabajo, ya sabes. Me gusta salir, jugar y vivir", inició el dos del mundo.

Luego el italiano quiso puntualizar su respuesta. "Creo que tenemos una vida maravillosa. Vemos tantos sitios fantásticos... Obviamente, al hacerlo una y otra vez cada año, siempre vas a los mismos sitios, así que ya sabes de antemano qué tipo de sitios te gustan un poco más y cuáles te gustan un poco menos", prosiguió.

Jannik Sinner, durante una rueda de prensa / Aaron Favila

Precisamente, Sinner no es que sea la personalidad más relevante en las ruedas de prensa. No suele meterse en polémicas y está habituado a dar respuestas típicas a las preguntas. Eso hace que todavía pueda ser más pesado el acudir a las ruedas de prensa, teniendo en cuenta que no dirá nada que no sea políticamente correcto. Tan solo en una etapa ha sido más contundente en sus declaraciones: concretamente cuando fue sancionado por dopaje.

Él mismo reconoció que quizá su personalidad más reservada era el motivo por el que no le gusta hablar con los medios. "Sí, quizás sea ese el motivo. A mí me gusta jugar al tenis, y me gusta pasar tiempo con la gente que quiero y también compartir buenos momentos con el equipo. Así es como soy. Las ruedas de prensa... No soy el tipo de persona al que le gustan. No quiero y no necesito mostrar".

"Creo que tenemos una vida muy bonita, muy agradable, muy segura también, al estar rodeados de gente estupenda. Estoy en una posición muy afortunada, ya que puedo viajar con mucha gente también, ¿sabes? Aquí tengo un par de amigos, y eso me ayuda mucho. Así que realmente no hay nada que no me guste. Creo que es más bien todo en general, ya sabes", finalizó.

'Joga Bonito' en octavos de Indian Wells

El próximo rival de Jannik Sinner en Indian Wells será el brasileño Joao Fonseca, que está mostrando un gran nivel durante el torneo. Fonseca está destinado a ser uno de los tenistas de la nueva generación capaz de hacer frente tanto al italiano como a Carlos Alcaraz. Además, será el primer partido en el que se vean las caras de manera oficial.

Sinner tiene una buena oportunidad para sumar puntos en estos próximos torneos, empezando por el actual. Y es que el año pasado, en esta parte de la temporada, estuvo sancionado por dopaje y no pudo participar ni en la gira norteamericana ni en el inicio de tierra batida. Por tanto, el número dos no defiende puntos y cualquier victoria servirá para acercarse un poco más al murciano.