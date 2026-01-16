Sinner desvela cambios y se olvida de Alcaraz: "A veces también está bien sin él"

Jannik Sinner buscará en Melbourne su tercer título del Open de Australia consecutivo. El italiano se mostró confiado de ello en su atención a los medios y explicó que ha trabajado a consciencia para tratar de conseguirlo, con cambios "sutiles" en su juego. Sinner explicó en una rueda de prensa que durante la pretemporada trabajó especialmente la transición a la red y el saque, ajustes "pequeños" que, a su juicio, marcan la diferencia en la élite.

"Cuando estás al máximo nivel, los detalles cuentan" aseguró un Sinner que no quiere poner el foco en Alcaraz. "No es para un jugador específico. El objetivo es ser mejor tenista y sentirte cómodo en cualquier situación" explicó, poniendo enfásis en la preparación tanto física como mental para poder gestionar las temporadas cada vez más exigentes.

El italiano iniciará la defensa del título ante el francés Hugo Gaston el lunes o el martes y aparece en una ruta que podría llevarle a cruzarse con el serbio Novak Djokovic en semifinales y con Alcaraz en una potencial final.

LA SANCIÓN

El italiano recordó también la sanción que marcó su pasada temporada, un caso que estuvo relacionado con el clostebol, un esteroide anabolizante prohibido que puede aparecer en controles antidopaje incluso por exposiciones accidentales, como el uso de cremas o medicamentos tópicos con derivados hormonales.

El número dos del mundo admitió que vivió meses de gran incertidumbre mientras el expediente estaba en manos de la Agencia Mundial Antidopaje, una situación que afectó también a su familia.

"Fue complicado jugar sin saber qué iba a pasar", reconoció Sinner, quien aseguró que aquel proceso le ayudó a madurar y a afrontar el tenis desde una perspectiva más serena: "Todo pasa por algo; me hizo más fuerte como persona".

"A VECES ESTÁ BIEN SIN CARLOS"

Horas después el italiano saltó a la Rod Laver Arena para jugar su partido de exhibición ante Felix Auger- Aliassime, al igual que hicieron en la jornada del jueves Alcaraz ante De Miñaur y Djokovic ante Tiafoe. Al igual que sus grandes rivales, el italiano tampoco falló con la victoria y tuvo timepo para divertirse con el público.

No, a veces también está bien sin Carlos, para ser sincero" aseguró entre risas en medio del partido tras ser preguntado si extrañaba al murciano por no compartir esta vez exhibición con él. Sin duda, otra muestra más del buen rollo que ambos desprenden.