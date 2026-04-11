Sinner también destroza a Zverev en Montecarlo

No sería de extrañar que Alexander Zverev tenga pesadillas con Jannik Sinner, más aún después de su nueva derrota en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo (6-1 y 6-4). Por cuarto Masters 1000 consecutivo (París 2025, Indian Wells, Miami y Montecarlo), Sinner superó a las puertas de la final al tenista alemán.

Además, como ya es costumbre en sus últimos enfrentamientos, lo hizo de una forma absolutamente abultada y con una superioridad total que dejó, un día más, a Zverev sin opciones en un partido sin historia, resuelto en una hora y 22 minutos.

Apenas cuatro juegos pudo celebrar un Zverev que volvió a ser una simple prueba para un Sinner que alcanza su cuarta final consecutiva de Masters 1000, un hito del que solo pueden presumir Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal.

El suizo se quedó en tres ocasiones en esta cifra, mientras que Nadal logró en dos ocasiones sumar cinco finales seguidas y Djokovic, siete entre Roma 2015 y Miami 2016.

Sinner con el título de Miami / Europa Press

No parece imposible en absoluto que el italiano pueda acercarse a estos registros viendo el nivel con el que viene jugando, no solo de tenis, sino también de confianza.

Después de conquistar el ‘Sunshine Double’ sin ceder ni un solo set, ahora apunta a conquistar su primer gran título sobre tierra batida, con las finales de Roma y Roland Garros del año pasado como sus mejores resultados sobre la superficie menos predilecta hasta el momento para él.

DE INICIO A FIN

De inicio, el italiano dejó claro que no iba a dar el más mínimo resquicio a un Zverev que se vio con 4-0 en contra sin apenas entrar en juego y con una doble rotura insalvable.

Con porcentajes demoledores al servicio y doblando en golpes ganadores a los errores no forzados, Sinner fue imponiendo su ley para meterse en una de las pocas finales que le quedan por disputar en su carrera.

No fue tan fácil en el segundo set, aunque supo esperar su momento en el tramo final para decidir definitivamente la victoria a su favor.

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