Sinner destrona a Alcaraz y recupera el número 1: así queda el ranking ATP tras la final del Masters 1000 de París

La disputa del Masters de París ha puesto patas arriba la carrera por el número 1 del ranking ATP. El último torneo de categoría 1000 de la temporada no prometía ser un gran desencadenante de cambios, pero todo lo acontecido a lo largo de la semana de competición ha terminado traduciéndose en el 'sorpasso' de Sinner a Alcaraz en la cima de la clasificación.

El tenista de El Palmar, que encabezaba la clasificación desde su victoria en la final del US Open, llegó a contar con una ventaja de más de 1.300 puntos sobre el de San Cándido hace apenas un mes. Este colchón parecía más que suficiente para defender su posición de privilegio hasta final de año, pero las últimas victorias de Sinner han derivado en un cambio de orden.

Gracias a su triunfo en Viena, torneo en el Alcaraz decidió no participar, Sinner pudo aterrizar en París a 840 puntos del número 1. Las matemáticas decían que recuperar la primera posición esa misma semana era posible, aunque para ello tenía que conquistar el título y esperar a un descalabro de Alcaraz que, para sorpresa de muchos, no tardó en producirse.

Alcaraz durante el partido ante Norrie en París / EFE

La inesperada derrota de Alcaraz ante Cameron Norrie en segunda ronda dio alas a un Jannik Sinner que activó el modo androide en la cita parisina. El de San Cándido apeó de la competición a rivales de la talla de Cerúndolo, Shelton y Zverev sin ceder un solo set para plantarse en la gran final, dónde tampoco tuvo piedad ante Auger-Aliassime (6-4 y 7-6).

Tras la conquista del Masters 1000 de París, Sinner pasa a contar con 11.500 puntos en su casillero particular. Esta nueva puntuación le permite relegar a Alcaraz a la segunda posición para recuperar el número 1 del ranking ATP.

Felix Auger-Aliassime y Jannik Sinner, antes del partido / LAP

Este 'sorpasso', sin embargo, podría ser momentáneo. En las ATP Finals, Sinner defenderá la totalidad de los puntos conseguidos en la edición anterior por los apenas 200 de Alcaraz, lo que propicia que el de El Palmar podrá volver a protagonizar un 'sorpasso' si realiza un papel digno en Turín

¿Cómo queda el ranking ATP tras la victoria de Sinner en el Masters 1000 de París?

Jannik Sinner (Italia): 11.500 puntos Carlos Alcaraz (España): 11.250 puntos Alexander Zverev (Alemania): 5.560 puntos Taylor Fritz (Estados Unidos): 4.753 puntos Novak Djokovic (Serbia): 4.580 puntos Ben Shelton (Estados Unidos): 3.970 puntos Alex de Miñaur (Australia): 3.935 puntos Félix Auger-Aliassime (Canadá): 3.790 puntos Lorenzo Musetti (Italia): 3.685 puntos Casper Ruud (Noruega): 3.235 puntos

La posición que ocupa cada tenista en el ranking ATP queda definida en función de su rendimiento en la suma de un máximo de 19 torneos. Esta clasificación está basada en la defensa de los títulos, lo que quiere decir que los tenistas están obligados a repetir o mejorar el rendimiento en cada torneo respecto al año anterior si no quieren perder puntos y posiciones en el ranking.