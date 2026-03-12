Sinner se desmarca de Alcaraz en la última polémica del tenis

Jannik Sinner fue preguntado en Indian Wells por la polémica que protagonizó Carlos Alcaraz semanas atrás en el ATP 500 de Doha tras recibir un aviso por demorarse al saque. El italiano respondió con un tono mucho más moderado que el del murciano en su momento y defendió la aplicación de la norma que regula el tiempo entre puntos.

El episodio que originó el debate se produjo el pasado 19 de febrero durante los cuartos de final de Doha entre Alcaraz y Karen Khachanov. Con 4-4 en el primer set y después de salvar una bola de break, el número uno del mundo recibió un warning por superar el tiempo permitido antes de sacar.

El español se dirigió entonces a la juez de silla Marija Cicak para protestar por la decisión. Alcaraz explicó que había celebrado el punto con el público y que no le dio tiempo a recoger la toalla dentro de los 25 segundos que marca el reglamento.

La polémica se intensificó después en rueda de prensa. El murciano criticó duramente la actitud de algunos árbitros del circuito y cuestionó su forma de aplicar la norma.

"Digamos que hay varios jueces de silla. El problema está en uno o dos, los mismos que han sido un problema en muchos partidos. Hay otros que son flexibles con respecto a esto. Diría que, si entienden de tenis, saben cómo hacerlo", afirmó Alcaraz.

"Los que son muy estrictos son los que no entienden nada de este deporte" Carlos Alcaraz

El número uno del mundo fue incluso más contundente en su reflexión final. "Los que son muy estrictos y no tienen mayor laxitud son los que no entienden nada de este deporte", añadió.

LA RESPUESTA DE SINNER

La cuestión llegó también a Sinner durante su comparecencia en Indian Wells, aunque el italiano prefirió rebajar el tono de la polémica y recordó que se trata de una norma que afecta por igual a todos los jugadores.

"Después de peloteos largos o dependiendo de dónde termines el punto, a veces simplemente hay que darse prisa. Pero es la regla. Es igual para todos", explicó el actual número 2 del mundo.

Jannik Sinner venció en su debut en Indian Wells / JOHN G. MABANGLO

El italiano reconoció además que el límite de 25 segundos puede resultar ajustado en algunos momentos del partido. "Ahora mismo hay situaciones en las que te pasas un par de segundos del reloj de tiro, lo cual es normal a veces, pero sí, intentas mantenerte dentro de los 25 segundos", señaló.

Sinner explicó también que en ocasiones tiene que modificar su propia rutina antes del saque para adaptarse a esa limitación. "Tengo mi ritmo o mi rutina antes de sacar, pero a veces no la sigo porque me pasaría. Desafortunadamente, así es", concluyó.