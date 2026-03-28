Sinner desafía la historia en Miami

La temporada 2026 sigue dejando retos mayúsculos en el tenis mundial. Tras el hito de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, ahora es Jannik Sinner quien tiene ante sí una oportunidad histórica. El italiano buscará este domingo conquistar el Miami Open y completar el prestigioso Sunshine Double, algo que no logra nadie desde Roger Federer en 2017.

El desafío no es menor. Solo siete jugadores en la historia han sido capaces de encadenar los títulos de Indian Wells y Miami en una misma temporada, una lista en la que figuran nombres como Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Ríos, Andre Agassi, el propio Federer o Novak Djokovic.

En los últimos años, el doblete ha sido prácticamente imposible. De hecho, la secuencia reciente lo refleja a la perfección. En 2017, Federer fue el último en lograrlo. Desde entonces, Juan Martín del Potro se quedó en semifinales de Miami en 2018, Dominic Thiem cayó en segunda ronda en 2019, y tras el parón de 2020, Hubert Hurkacz no pasó de cuartos en 2021. En 2022, Taylor Fritz se despidió en cuarta ronda, mientras que Carlos Alcaraz tampoco pudo completar el doblete ni en 2023, cayendo en semifinales, ni en 2024, donde se quedó en cuartos. En 2025, Jack Draper ni siquiera superó la segunda ronda. Ahora, en 2026, Sinner sí ha llegado a la final y mantiene vivo el sueño.

El italiano aterrizó en Florida tras proclamarse campeón en Indian Wells y ha mantenido un nivel imponente durante todo el torneo. Su rival en la final será Jiri Lehecka, último obstáculo para entrar en la historia.

SIN CEDER NADA

Además, lo puede hacer con un dominio pocas veces visto. Sinner acumula más de 30 sets consecutivos ganados en Masters 1000, superando incluso registros históricos de Djokovic, lo que refuerza la sensación de que atraviesa el mejor momento de su carrera.

Será, además, su cuarta final en Miami tras las de 2021, 2023 y 2024, con un balance de 24 victorias y solo 3 derrotas en el torneo.

Todo está preparado para un desenlace que puede ser histórico. Sinner tiene la oportunidad de romper casi una década sin ‘Sunshine Double’ y consolidarse como el gran dominador del circuito. Pero antes deberá superar a Lehecka, decidido a evitar que el italiano escriba una nueva página en la historia del tenis.