Sinner desactiva a Fonseca, Djokovic pierde en el dobles y Davidovich cae eliminado

El italiano Jannik Sinner desactivó este martes al brasileño Joao Fonseca y se clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 de Indian Wells al igual que el alemán Alexander Zverev y, en el circuito femenino, a la número uno mundial Aryna Sabalenka, mientras que la pareja formada por el serbio Novak Djokovic y el griego Stefanos Tsitsipas fue eliminada en el dobles. Sinner, número dos del ránking mundial, tuvo que sudar para eliminar a Fonseca, que disputó un partido de gran calidad a sus 19 años en la pista central de Indian Wells.

Sinner anuló tres bolas de set en el primer parcial y ganó a Fonseca por 7-6(6) y 7-6(4) en dos horas y un minuto para pasar a los cuartos de final de Indian Wells por tercera vez en su carrera. El italiano, de 24 años, superó a su compatriota Fabio Fognini por victorias en los Masters 1.000, con 97. Pero necesitó emplearse a fondo para contener la potencia de Fonseca, que alcanzaba los octavos de final de un Masters 1.000 por primera vez. El brasileño remontó una rotura de desventaja en el segundo set y se dio una oportunidad en el desempate, pero Sinner terminó imponiendo su solidez y experiencia. El italiano se medirá con otro joven de talento como Learner Tien en los cuartos de final.

Sabalenka tumba a Osaka

Sabalenka accedió este martes a cuartos de final del WTA 1.000 de Indian Wells tras derrotar en dos sets a la japonesa Naomi Osaka. Sabalenka se impuso por 6-2 y 6-4 a Osaka (número 16) después de 1 hora y 21 minutos de partido en el desierto californiano. La bielorrusa dominó el partido con su servicio, ganando un 70 % de los puntos al saque, y salvó las dos bolas de rotura que concedió en todo el encuentro. El caso de Osaka fue distinto, con nueve oportunidades de rotura que permitió a Sabalenka, a quien le bastó con aprovechar tan solo tres. La bielorrusa se cruzará en cuartos de final con la ganadora del partido entre la estadounidense Amanda Anisimova, número 6 del mundo, y la canadiense Victoria Mboko (número 10).

Davidovich, eliminado

El español Alejandro Davidovich Fokina desperdició dos bolas de partido ante Learner Tien y se despidió del torneo californiano tras perder 4-6, 6-1 y 7-6(4). El español tuvo sus dos bolas de partido con 4-5 en el marcador del tercer set y con Tien al saque, pero no logró aprovecharlas y lo pagó con la eliminación en el desempate final.

Davidovich solo convirtió una de sus cinco bolas de rotura, mientras que Tien fue contundente con las suyas, al aprovechar ambas. Avanzó con seguridad Zverev, número cuatro del mundo, que ganó por 6-3 y 6-4 a Frances Tiafoe y se citó con el francés Arthur Fils en los cuartos.

El tenista galo eliminó al canadiense Felix Auger Aliassime (6-3 y 7-6(9)). El dobles perdió a Djokovic, que compitió en pareja con Tsitsipas, ya eliminado en el torneo individual. Djokovic y Tsitsipas perdieron 7-6(4) y 7-5 contra la pareja formada por el francés Arthur Rinderknech y el monegasco Valentin Vacherot.