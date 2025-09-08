Sinner lo deja claro: "Alcaraz no tiene debilidades"

El italiano Jannik Sinner afirmó que su gran rival, el español Carlos Alcaraz, con el que este domingo perdió la final del Abierto de Estados Unidos, es un jugador que "no tiene debilidades" y se propuso ser más "imprevisible" en el futuro para intentar ganarle.

"Es muy sencillo, es un jugador diferente. Es así de simple. No tiene debilidades, como sí las tienen otros jugadores", afirmó Sinner en una rueda de prensa posterior a perder la final de Nueva York contra Alcaraz.

Sinner no solo perdió la final del Abierto de Estados Unidos, sino también el número uno del mundo en el que llevaba instalado 65 semanas.

Alcaraz: "Ha sido el mejor torneo de mi vida" / X

El italiano alcanzó esta temporada las cuatro finales de 'Grand Slam', conquistando Australia y Wimbledon, pero perdió en Roland Garros y en Estados Unidos a manos de Alcaraz.

"Mi idea es, incluso aunque tenga que perder algunos partidos a partir de ahora, tratando de hacer cambios, es ser un jugador un poco más imprevisible, porque creo que es lo que tengo que hacer para ser mejor tenista", dijo.

Por el otro lado, Charly calificó este US Open como el "mejor torneo de mi vida". La consistencia de mi nivel durante todo el campeonato ha sido muy, muy alta. Estoy muy orgulloso, porque es algo en lo que he estado trabajando: ser realmente consistente", añadió el tenista murciano.

Alcaraz y Sinner tras la final / AP

"Creo que jugué perfecto. Si quiero ganar el Abierto de EE.UU., si quiero vencer a Jannik, tengo que jugar perfecto. Y creo que lo hice. Siento que puedo hacerlo todo en la pista, la verdad: cortados, dejadas, 'liftados', planos. Confío mucho en mis condiciones físicas. Siento que puedo llegar a todas las bolas, lo que me da la confianza y la seguridad para hacer buenos puntos y poder jugar con variedad", aseguró.

También habló sobre su rival en la final. "No siento que él tenga que mejorar algo para poder vencerme. Yo también tengo que estar preparado para ver lo que él va a hacer diferente. Pensar, ¿qué puede hacer Jannik mejor para vencerme? Voy a esperar un Jannik diferente para intentar ganarme y yo estaré preparado para ello".