Sinner se defiende: "Italia merece mucho más, incluso más de lo que yo estoy haciendo"

Jannik Sinner arranca la próxima semana en Turín la defensa del título de Maestros conquistado el curso pasado. El italiano llega a la cita tras recuperar el número 1 del ranking mundial con su victoria en el Masters 1.000 de París y con la obligación de llegar lejos en las ATP Finals para mantener el primer puesto de la clasificación al final del año.

Para Sinner, el torneo en Turín representará la última parada de una campaña, tras su decisión de no participar en las finales de la Copa Davis que se disputarán en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. En una temporada intensa, en la que ha conseguido cinco títulos, dos de ellos de Grand Slam (Open de Australia y Wimbledon), y con un parón por la sanción por dopaje de por medio, el de San Candido prefirió no entrar en la convocatoria del equipo italiano que defenderá el título conseguido en Málaga el año pasado.

La baja de Sinner ha causado un gran revuelo en Italia, donde algunas voces autorizadas han criticado el hecho de que el número 1 italiano no esté presente. El propio tenista ya salió al paso de las acusaciones y esta semana ha insistido en su compromiso con el país en unas declaraciones previas a las Nitto ATP Finals.

“Estoy orgulloso de ser italiano, feliz de haber nacido aquí y no en Austria, ni en ningún otro lugar. Este país merece mucho más, incluso más de lo que yo estoy haciendo”, afirmó el de San Candido en la cuarta entrega de la entrevista 'Jannik, más allá del tenis', realizada por el director de 'Sky Sport', Federico Ferri.

“Tenemos las instalaciones, tenemos los entrenadores, tenemos los jugadores, tenemos muchas mentalidades diferentes. Que también son nuestra fortaleza: algunos dicen que el Tirol del Sur es diferente, Sicilia es totalmente diferente, pero también es nuestra fortuna, la fuerza que reside en nuestras diferencias, sí", explicó el italiano en una referencia a su lugar de nacimiento y en el que su familia cuenta con un refugio alpino típico de esa región del Tirol Sur.

San Candido (en italiano) o Innichen (en alemán) es una localidad de la provincia autónoma de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio, ubicada en el noreste italiano, muy cerca de la frontera con Austria, un punto de encuentro entre las culturas italiana y alemana, donde Jannik nació y se crió, y donde tuvo sus primeras tomas de contacto con el deporte, iniciándose en la práctica del esquí antes de decidirse por el tenis.

"Tenemos todo lo que necesitamos para estar ahí y competir contra los mejores del mundo, y en mi opinión, necesitamos unirnos, permanecer juntos y darnos fuerza mutuamente para ganar tantos trofeos como sea posible y traer tanto orgullo como sea posible, porque en mi opinión, Italia se lo merece”, continua Sinner en su entrevista con Ferri.

Decisión tomada desde hace tiempo

Durante la charla, el actual número 1 explicó cómo tomó la decisión de no participar en la Copa Davis. "Al final de la temporada, con toda la presión, los partidos jugados, las emociones, tanto después de una victoria como después de una derrota, se necesita mucho tiempo para recuperarse por completo. Y especialmente al final de la temporada, una semana es muchísimo tiempo para nosotros, los deportistas. Si tienes una semana extra de preparación, además de una semana extra de vacaciones, llegas a la preparación más fuerte, más motivado, con más energía y, sobre todo, con más ganas", explica el italiano.

El equipo italiano celebra el título de la Copa Davis / EFE

"Para mí, este año no hubo ninguna duda de que no jugar la final de la Copa Davis era la decisión correcta. En cambio, el año pasado fue diferente: no jugué en París. Dije: 'Quiero jugar la Copa Davis', y en mi equipo me frenaron un poco, pero dije: 'No, este año quiero jugar'", comenta el tenista quien tenía una cuenta pendiente personal, se lo había prometido a Matteo Berrettini tras conseguir el título en 2023. "Cuando él estaba allí animándonos y ganamos, lo abracé y le dije: 'Te prometo que ganaremos la próxima Copa Davis juntos, porque te lo mereces y somos un equipo increíble', y ganamos. Desde entonces, ya había decidido que definitivamente no jugaría en 2025", reveló.