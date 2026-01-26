En directo
OPEN AUSTRALIA
Sinner - Darderi en directo: Octavos de final del Open Australia 2026 hoy en vivo
Sigue en directo el partido de cuarta ronda entre Jannik Sinner y Luciano Darderi
Úlrima hora y resultado del partido entre Jannik Sinner y Luciano Darderi de los octavos de final del Open de Australia 2026.
DARDERI 1 - 2 SINNER | 3er SET [0-2]
Perfecto Sinner. Sigue sin sufrir lo más mínimo. Qué recital está dando
DARDERI 1 - 1 SINNER | 3er SET [0-2]
Empieza bien con el saque Darderi. Veremos cuánto aguanta
DARDERI 0 - 1 SINNER | 3er SET [0-2]
COn dos aces más arranca Sinner. En blanco
DARDERI 3 - 6 SINNER | 2º SET [0-1]
Con doble falta termina el set. Darderi vuelve a ceder el saque y Sinner ya con 2-0 en 63 minutos de partido.
DARDERI 3 - 5 SINNER | 2º SET [0-1]
Se ríe por no llorar Darderi. Cuatro saques directos para llevarse el juego Sinner. Imposible hacer más Luciano
DARDERI 3 - 4 SINNER | 2º SET [0-1]
Saca también adelante su saque Darderi. Paree que tiene problemas en su pierna el italiano.
DARDERI 2 - 4 SINNER | 2º SET [0-1]
Sigue sin problemas con el saque Sinner en este segundo set. Se encamina al 2-0
DARDERI 2 - 3 SINNER | 2º SET [0-1]
Aguanta de momento Darderi en este set. Se mantiene cerca
DARDERI 1 - 3 SINNER | 2º SET [0-1]
Confirma la rotura Sinner
DARDERI 1 - 2 SINNER | 2º SET [0-1]
Break para SInner y enfado monumental de Darderi que se desespera.
Tira la raqueta y golpea la pelota. Le está pasando un camión llamado Sinner por encima.
