Sinner no da opción a Mussetti y lo fulmina del US Open

El italiano Jannik Sinner derrotó este miércoles a su compatriota Lorenzo Musetti por 6-1, 6-4 y 6-2, y quedó a las puertas de avanzar a una nueva final del Abierto de Estados Unidos que parece inevitable para el número 1 del mundo.

Sinner, que defiende el título en Nueva York, invirtió dos horas de reloj para deshacerse de Musetti en los cuartos de final. El viernes disputará su quinta semifinal consecutiva de ‘Grand Slam’; en las cuatro anteriores, Sinner alcanzó la final.

El italiano se medirá en esa semifinal al canadiense Félix Auger-Aliassime, número 27 del mundo. La otra eliminatoria la disputarán el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Dkokovic. Musetti, compañero de Sinner en la Copa Davis, aseguró antes de saltar a la pista que esta noche quería “sorprender a todo el mundo”. No lo logró.

Un saque infranqueable

Sinner pasó por el primer set como un huracán. Se puso 5-0 con dos ‘breaks’ y se llevó el set al saque por 6-1. Musetti solo metió un 44 % de primeros saques, ganó cinco puntos de primer saque y dos de segundo, unos números imposibles para inquietar a Sinner.

Pasados los nervios, Musetti dio un paso al frente en el segundo set, con más confianza en su juego. Pero Sinner respondió con un saque impenetrable, con un 95 % de puntos de primer saque. Con 4-4 al resto y 15-15, el transalpino lanzó un revés cruzado subiendo a la red que dejó claro que el set iba a ser suyo. Dos puntos después, Musetti entregó el juego con una doble falta. Al saque, Sinner se apuntó el segundo set por 6-4.

Tras abrir el tercer set con un quiebre a Musetti, Sinner encaró el juego más duro del partido: cuatro pelotas de rotura en contra, salvadas una tras otra hasta mantener el saque. El estadio se vació tras ese juego. Musetti defendió dos de sus juegos, pero Sinner, con otro ‘break’, cerró el set por 6-2.

Sinner acabó salvando las 7 pelotas de ‘break’ que encaró en todo el partido. Además convirtió 5 de las 6 que tuvo a favor. Además, acabó con un 91 % de puntos de primer saque. “Fue una gran actuación, muy sólida, sobre todo por cómo arranqué el partido”, dijo Sinner en declaraciones a pie de pista al sellar su victoria.

El italiano habló sobre cómo queda el cuadro de semifinales, que incluye a Alcaraz, Djokovic y Auger-Aliassime: “Todo jugador que llega a unas semifinales de ‘Grand Slam’ es porque está desplegando un tenis increíble”. La victoria de este miércoles fue la 26 consecutiva de Sinner en pistas rápidas de ‘Grand Slam’, tras haber conquistado las dos últimas ediciones del Abierto de Australia y la última en Nueva York.

Además del título, Sinner también defiende el número 1 de la ATP, amenazado Carlos Alcaraz. El italiano debe mejorar el resultado del español, que también está en semifinales, para conservar el liderato en el ranking.