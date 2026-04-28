Sinner cumple y avanza a cuartos en Madrid

Jannik Sinner sigue avanzando con paso firme en Madrid donde ya ha igualado su mejor marca del torneo. El tenista italiano ya está en cuartos de final después de superar al británico Cameron Norrie que, pese al resultado (6-2, 7-5), fue un más que digno rival para el número 1 (6-2, 7-5).

Con esta victoria, el italiano no solo reforzó su candidatura el título, sino que amplió su racha ganadora. Con 20 victorias en 20 partidos se convierte en el segundo jugador capaz de ganar sus primeros 20 partidos ATP Masters 1000 de la temporada, junto a Novak Djokovic en 2011 y 2015.

El encuentro arrancó con buenas sensaciones para Norrie que cerró en blanco el primer juego, pero no le duró mucho la ventaja. El italiano comenzó algo errático, con algunos errores no forzados, pero se metió pronto en el partido para convertir los siguientes juegos en un auténtico recital.

Sinner sumó los cincos siguientes para encarrilar la primera manga por 6-2. Poco pudo hacer un Norrie que rindió a nivel alto aunque no encontró las armas para desactivar a su oponente.

Norrie eleva el nivel

El británico hizo borrón y cuenta nueva para afrontar la segunda manga y dar un nuevo aire al partido. Dio un paso al frente y elevó su nivel, tanto que incluso tuvo tres bolas de break en el sexto juego, justo después de ceder una rotura con su saque. Solo necesitó una para volver a igualar el marcador.

Cameron Norrie celebra un puntos / AFP7 vía Europa Press

Con el 5-5 y cuando todo apuntaba a un tie-break, Norrie dio alas a su rival con una doble falta que ponía en bandeja la bola de break para el de San Candido. No hizo concesiones Sinner que se llevó el quiebre y cerró el partido con su turno de servicio.

Con esta victoria Jannik Sinner ya está en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Su próximo rival será el ganador del duelo entre Rafa Jódar y Vit Kopriva programado para la sesión de hoy a las 16.00 horas.