Sinner confirma su crisis: "Estoy pasando por un bajón"

Jannik Sinner está atravesando un mal momento. A pesar de ganar las ATP Finals el pasado mes de noviembre, la sensación ya era la de un jugador que no dominaba con tanta claridad en su superficie predilecta. El US Open fue el punto de inflexión, cuando Carlos Alcaraz le pasó por encima en la gran final con el techo cerrado. Una derrota que puso fin al reinado del italiano sobre pista dura.

El Open de Australia confirmó lo que se venía viendo. El italiano ya no ganaba con tanta claridad e incluso sufrió de problemas físicos ante un Spizzirri que lo puso contra las cuerdas. Novak Djokovic, a sus 38 años, le dio una clase magistral de táctica y gestión de los puntos en semifinales, impidiéndole revalidar el título. Mientras tanto, Carlos Alcaraz no para de crecer.

Jannik Sinner, en Doha / X

"Todo jugador se enfrenta a altibajos. He tenido dos años increíbles y ahora estoy pasando por un pequeño bajón, pero no es algo que me preocupe. Sé que puedo jugar mejor al tenis", confirmaba Jannik Sinner tras caer en el torneo de Doha. El italiano cayó de manera sorprendente ante el checo Jakub Mensik, en un partido en el que no se le vio a su mejor nivel.

Para poner en contexto, Sinner llevaba desde el año 2023 sin perder contra un jugador fuera del 'top 10' en pista dura. Fue Ben Shelton en el Masters 1000 de Shanghái, un jugador que actualmente ocupa la novena posición en el ranking. Esta estadística demuestra lo excepcional que fue la derrota en Doha y lo preocupante que es para el italiano, que no ha revalidado ninguno de los Grand Slams en su superficie.

Jannik Sinner está siendo claramente superado por Carlos Alcaraz / HAN MYUNG-GU / EFE

"Todos tenemos altibajos en nuestros trabajos, así que no me preocupa. Intentamos mejorar en cada torneo en el que participo: me gustaría llegar lo más lejos posible, pero es normal pasar por momentos difíciles; los he tenido aún más difíciles en el pasado. Sé cómo recuperarme", reconoció el número dos del mundo, que tiene la oportunidad de acercarse a Alcaraz en la gira norteamericana.

La diferencia entre Alcaraz y Sinner en el ranking

Actualmente, la diferencia entre el español y el italiano es de más de 3000 puntos. No lo tendrá fácil Sinner para recortar toda esa ventaja, pero sí tiene una oportunidad de oro para acercarse lo máximo posible. Como el año pasado no pudo competir ni en Indian Wells ni en Miami por su sanción por dopaje, todas las victorias le permitirán sumar en la clasificación.

"No hay que entrar en pánico, pero creo que si no gana en Indian Wells o Miami, tendremos que empezar a hacernos preguntas. Simplemente porque es tan bueno, ¿no? Se lo ha ganado. Pero creo que no ha perdido contra nadie más que Carlos Alcaraz en casi dos años. Así que, si empieza a perder con más frecuencia contra otros jugadores que no sean Carlos, resulta un poco desconcertante", confirmaba el exjugador estadounidense Steve Johnson.