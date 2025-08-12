Sinner se confiesa en Cincinnati: "Me he visto con problemas"

Jannik Sinner sigue sumando victorias en el Masters 1000 de Cincinnati, y esta madrugada ha conseguido ganar al tenista canadiense Gabriel Diallo en el partido de tercera ronda. El italiano ganó 6-2 y 7-6 (6), remontando una bola set con 5-6 en el 'tie-break'.

Tras terminar el partido, Sinner atendió a Tennis TV donde confesó que los saques de Diallo no se lo pusieron nada fácil, y, que además, las condiciones climatológicas a las que deben de hacer frente en este torneo no son nada favorables para los tenistas. "Ha sido un partido duro, lo he sentido como un día muy difícil en la oficina", comentaba el de San Cándido.

Además añade, que le llevó un tiempo encontrar el equilibrio en el juego del canadiense. "Creo que él ha sacado de manera increíble todo el tiempo, pero sobre todo en el segundo set. Cuando te enfrentas a este tipo de rivales, que se muestran como grandes sacadores, siempre tienes que encontrar cierto balance desde el fondo de la pista, lo cual puede llevarte un tiempo", decía el transalpino.

Sinner aunque se ha mostrado satisfecho con el resultado, ha sido consciente de que en ciertos momentos ha tenido complicaciones, pero que este tipo de encuentros es justo lo que busca. "En ese sentido, hoy me he visto con problemas durante muchas fases del encuentro, pero ahora mismo estoy contento con el resultado. Al final, esto es lo que buscaba. Necesito partidos así de complicados, verme inmerso en situaciones adversas durante el juego", apuntó Sinner.

Todos sabemos que Cincinnati es la ocasión perfecta para prepararse para el US Open y que muchos de los tenistas acuden con el objetivo de volver a recuperar las buenas sensaciones tras un tiempo de descanso. "Con el US Open tan cerca, el principal objetivo de esta gira, es necesario pasar por estos momentos para ir recuperando esos automatismos que me permitan llegar con rodaje a Nueva York. Al final he podido evitar el tercer set ante Diallo pese a no estar jugando bien todo el tiempo, ni siquiera fui capaz de sacar como yo quería en ciertos juegos, pero como ya he dicho, me voy feliz por haber sacado adelante un partido tan difícil como este y acceder a la siguiente ronda del cuadro principal", manifestaba el italiano.

Un rival que no descansa: el tiempo

El tiempo en Ohio no da tregua, la humedad y el calor supone grandes dificultades para los tenistas, sobre todo para aquellos quienes tienen agendados sus encuentros de día. El partido entre Sinner y Gabriel se jugó de noche, algo que favoreció el rendimiento de ambos. "El otro día me tocó jugar en el turno de día y hoy en el de noche. Diría que la bola sigue volando muchísimo, demasiado, aunque puede que a estas horas se note un poco menos. De todos modos, estos partidos que jugamos de noche, si los comparamos con los que jugamos de día, son positivos", afirmaba Jannik.

Aunque la suerte para Sinner cambiará en octavos de final, ya que el partido se jugará de día. "Ahora me toca preparar un nuevo desafío para la próxima ronda sabiendo que condiciones volverán a ser muy complicadas, así que solo puedo tener una mentalidad fuerte, aceptando ciertas situaciones que se darán dentro de la pista", sentenció Jannik, quien se medirá en los octavos de final con Adrian Mannarino, número 89 en el ránking.

Suma 23 triunfos consecutivos en pista dura

El partido ante Daiallo representa el triunfo consecutivo número 23 en pista dura. Está claro que Jannik domina a la perfección esta superficie y su última derrota en pista dura fue ante el español Carlos Alcaraz, en 2024 en Pekín.