Sinner completa en Madrid un capítulo para la historia

Jannik Sinner ha hecho historia. El italiano pasó por encima de Alexander Zverev (6-1, 6-4) en la final del Mutua Madrid Open y conquistó uno de los pocos torneos que le quedaban en el circuito. Con este triunfo, se convierte en el primer tenista en conquistar cinco Masters 1000 de manera consecutiva. Un hito digno de un número uno del mundo.

Como había pasado en los anteriores enfrentamientos, la diferencia entre Sinner y Zverev fue tremenda. El alemán estuvo desaparecido desde el inicio del partido y no le plantó batalla en ningún momento. El italiano no necesitó ni desplegar su mejor tenis para alzar los brazos en menos de una hora de encuentro. 57 minutos duró una final que dejó mucho que desear en cuanto a espectáculo.

Pero esta es la realidad del tenis. Actualmente, la diferencia entre Sinner (y Alcaraz) y los demás es abismal. No le pueden hacer sombra. Desde el inicio del partido, fue un torbellino imparable para el germano, que en ningún momento creyó en sus capacidades para hacer frente a un jugador que lo devolvía todo. Mentalmente, Zverev estaba derrotado a los cinco minutos.

Jannik Sinner, en la final del Mutua Madrid Open / Chema Moya

El alemán decidió empezar al resto y Sinner no mostró ni un signo de debilidad con su servicio. Si Zverev se esperaba que su rival estuviera frío, el primer punto del partido fue un saque directo. Tendría que igualar ese nivel de efectividad para plantar cara y no dejar que le hicieran un break. Sin embargo, los intercambios todo caían del mismo lado.

Por si fuera poco, en los juegos que parecían tranquilos con su saque, Zverev fallaba puntos inexplicables. Encadenó dos acciones imperdonables que describían a la perfección cómo se sentía el jugador en la Manolo Santana. Totalmente perdido. Por este motivo falló dos bolas cerca de la red, con Sinner prácticamente en la toalla esperando a que las metiera dentro.

El tenista alemán Alexander Zverev devuelve una bola al tenista italiano Jannik Sinner, durante el partido de la final individual masculino del torneo Mutua Madrid Open de tenis, este domingo en la Caja Mágica en Madrid. / Chema Moya / EFE

En el segundo set se esperaba una reacción de Zverev, pero no llegó. Sinner se mantuvo en su línea, sólido desde el fondo y buscando la derecha de su rival. Así, casi sin querer, se vio con break arriba y medio torneo en sus manos. Lo demás ya fue cuestión de tiempo. Por primera vez en su carrera, se coronaba en la capital española y en el territorio de su máximo contrincante: Carlos Alcaraz.

Más número uno todavía

Con este triunfo, Sinner se consolida como número uno del mundo y tendrá este lunes un total de 14.350 puntos. Para poner en contexto, estos números triplican los del tercer clasificado en el ranking, que es precisamente Alexander Zverev. Ante la baja de Carlos Alcaraz, será difícil que la corona de Roland Garros no sea un nuevo accesorio de Jannik para verano.

Ahora, el italiano deberá decidir si saltarse el Masters 1000 de Roma para llegar en gran forma a la cita parisina. Según sus últimas declaraciones, da la sensación de que así será. Sin duda, será el rival a batir en un Grand Slam que parece tener hecho a medida.