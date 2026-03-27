Sinner no lo tiene tan claro como Alcaraz en el pádel: "Tendrá que correr por los dos"

Tras su inesperada eliminación en el Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz ha optado por quedarse unos días en Florida para desconectar, aunque sin alejarse del todo de la raqueta. El número uno del mundo se dejó ver en el Miami Premier Padel P1, donde disfrutó del torneo y mostró su interés por el pádel.

Allí, el murciano dejó una de las imágenes más distendidas de la semana, combinando descanso y competición en clave más relajada. Y fiel a su estilo, no dudó en bromear sobre su nivel en el pádel, lanzando incluso un pequeño reto con nombre propio.

Alcaraz aseguró entre risas que podría competir contra los mejores del mundo… siempre que jugara junto a su gran rival y amigo, Jannik Sinner.

La respuesta del italiano no se hizo esperar. Preguntado en rueda de prensa, Sinner tiró de ironía para contestar al español.

“Si él lo dice… pero creo que tendrá que correr y jugar por los dos”, bromeó.

El número dos del mundo reconoció además que el pádel no es precisamente su especialidad, aunque no dudó en elogiar la versatilidad de Alcaraz.

“No soy muy bueno en pádel, pero todos sabemos de lo que es capaz Carlos en todos los deportes. Juega bien al golf, bien al pádel y es un excelente jugador de tenis”, explicó.

Y cerró el intercambio con otro guiño cómplice entre ambos.

“Si hablamos de esquí, yo me encargo por los dos”, añadió.

Un intercambio que refleja la buena relación entre dos de las grandes figuras del circuito, incluso en un momento en el que la presión competitiva es máxima. Mientras tanto, Alcaraz aprovecha para recargar energías antes de afrontar el siguiente tramo de la temporada.