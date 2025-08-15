Sinner, a la caza de Nadal, Federer, Djokovic y Murray

Jannik Sinner se está encargando de recordar en Cincinatti por qué es el tenista a batir en la actualidad. Después de arrasar sin piedad al canadiense Felix Auger-Aliassime, uno de los pocos rivales contra los que todavía no había ganado, el italiano pone su vista en semifinales donde espera el francés Térence Atmane como último obstáculo a batir antes de la esperada final en Ohio.

El brillante estado de forma del transalpino es de todo menos poco esperado. Desde que Sinner pusiese sus manos en el escalafón más alto del ránking ATP, el italiano ha elevado sus prestaciones por encima de todos sus rivales. En la actualidad, solamente Carlos Alcaraz es capaz de plantar cara a un tenista que no solamente vence a sus rivales, sino que los apabulla, los desmoraliza y les recuerda por qué la corona del tenis mundial es suya hasta el momento.

Un tenista que parece invencible

A la espera de una esperada final en Cincinatti contra su máximo rival, el italiano consigue su segunda semifinal consecutiva en el Masters 1000 celebrado en Ohio. La victoria contra el canadiense Felix Auger-Aliassime elevan a once las victorias consecutivas del transalpino y permiten alargar su récord personal este 2025 a un escalofriante 30-3.

Jannik Sinner en Cincinnati / Agencias

No son pocos los tenistas que empiezan a ver a Jannik como alguien prácticamente invencible en pista dura. Los datos, como mínimo, así lo podrían corroborar; su balance en esta superficie estos dos últimos años es de 65-3 con la posibilidad de alargar su récord personal a números de vértigo.

Son 25 las victorias consecutivas del italiano en pista dura en un récord que le acerca a los más grandes tenistas de la historia. Solamente cuatro tenistas han sido capaces de encadenar esta cantidad de triunfos este siglo; Rafa Nadal (26), Andy Murray (28), Novak Djokovic (35) y Roger Federer (56). El italiano tiene en sus manos entrar por todo lo alto en los libros de los récords con la sensación de que solamente un Carlos Alcaraz inspirado es capaz de hacer rasguños a la imperturbable personalidad del italiano.

Tras vencer en cuartos de final, donde encadenó su 19º set consecutivo ganado en pistas duras, Sinner se mostró contento con el nivel mostrado: "Sentí que estaba restando muy bien hoy", confesó. "Creo que ese fue mi punto clave hoy, lo que me dio la confianza para sacar bien. Nos preparamos de la mejor manera posible, también tácticamente. Sentí que hoy estaba jugando un tenis excelente", confesó. Un tenista que parece imparable y que apunta a un nuevo título en Cincinatti... y a los mejores tenistas de la historia.