Sinner, sobre su caso por dopaje: “Si me sintiera culpable no jugaría así”

El italiano Jannik Sinner, campeón del Abierto de Australia, comentó en la rueda de prensa posterior la final que no podría jugar al gran nivel al que estuvo frente al germano Alexander Zverev si se sintiera culpable por el presunto caso de dopaje por el cual atraviesa.

“Lo que pasó, pasó. Sigo jugando así porque tengo la mente despejada sobre lo que ocurrió. Si fuera culpable, no jugaría así. No pienso en esto. Sí que es verdad que hay momentos o algunos días en los que deseo no tener este problema”, desveló un Sinner que ganó su tercer ´slam´consecutivo sobre pista dura.

“Sucedieron muchas cosas fuera de la pista que quizás tú no sepas. Cuando salto a la pista, a veces es complicado bloquear estas cosas. Tengo a mi equipo que confía en mí y con ellos puedo hablar abiertamente. Estoy en esta situación y eso no puede cambiar”, agregó tras defender exitosamente el título obtenido en 2024.

Sinner también admitió sentirse más cómodo sobre la pista dura que en tierra o en hierba, aunque comentó que esto es algo positivo, por el hecho de que tiene algo en lo que mejorar.

“Por supuesto que en dura me siento más cómodo, lo podemos ver. Me lo tomo como algo positivo porque tengo margen de mejora en los otros torneos. Soy todavía joven. Es lo que me gusta, las dificultades y entender en lo que puedo mejorar”, explicó.

Por último, el transalpino se deshizo en elogios sobre sus entrenadores, el italiano Simone Vagnozzi y el australiano Darren Cahill, de los que dijo que “son muy buenos fuera de la pista”.

“Es muy difícil (convencer a Cahill para que se quede). Para ser un buen entrenador con muchos jugadores tienes que entender el ritmo de cada uno, lo que le gusta y lo que no le gusta. Una cosa que me gusta mucho de Darren es que es muy humilde. He intentado hacer un buen resultado aquí porque es su último slam aquí, siendo australiano, como entrenador”, comentó el número uno sobre uno de los mejores entrenadores de las últimas décadas, Darren Cahill, que dejará el cargo de técnico a final de temporada.