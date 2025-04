Sinner, tras el caso de dopaje: "Los jugadores me miraban diferente..."

Jannik Sinner está listo para su regreso a una pista de tenis. El italiano, ausente estos últimos tres meses debido a la sanción que aceptó por su positivo en clostebol, reaparecerá en el Masters 1000 de Roma, junto a su público, para probarse en la tierra batida antes de la deseada cita de Roland Garros.

Antes de su vuelta, donde será el máximo favorito al título y partirá como cabeza de serie, Sinner ha concedido una entrevista a la televisión pública italiana en la que explica cómo han sido estos meses alejado de la competición. El último torneo que ha jugado el número uno es el Open de Australia, en el que no dio opción a sus rivales y levantó el título por segunda vez consecutiva.

Jannik Sinner con el trofeo del Open de Australia 2025 / / AP

"Estoy bastante bien, el año pasado fue muy estresante, pero aun así conseguimos unos resultados increíbles. Este año también empecé bien, luego pasó lo que pasó. Al principio fue un poco extraño, incluso fuera de la pista ocurrieron cosas que no esperaba, pero poco a poco estoy volviendo al ritmo de entrenamiento real", comentaba el transalpino, que jugará en Roma y Hamburgo antes de la cita en París.

Tras hacerse público su positivo por dopaje, Sinner mencionó que estuvo cerca de parar incluso antes del Open de Australia, que acabó ganando. "Recuerdo que antes del Open de Australia de este año, estaba en un momento muy infeliz. En Australia no me sentía realmente cómodo en el vestuario ni en el restaurante, los jugadores me miraban de forma diferente y eso no me gustaba nada. Allí pensé que vivir el tenis de esa manera era muy pesado: siempre he sido alguien que se tomaba el tenis a broma".

Jannik Sinner durante la final del Open de Australia / AP

A pesar de haber estado tres meses fuera de las pistas, el transalpino no se ha visto afectado en el ranking, manteniendo una gran distancia a sus máximos perseguidores. Sinner vuelve a Roma como número uno, con una diferencia de prácticamente 2000 puntos con Alexander Zverev (número 2) y con Carlos Alcaraz (número 3).

"Tres meses es demasiado tiempo, pero una de las razones por las que no jugué en Rotterdam fue precisamente esa. Necesitaba un tiempo diferente, con amigos, dando prioridad a la gente que me quiere", aseguró Sinner, que acabó bajándose del torneo neerlandés, donde resultó ganador Carlos Alcaraz.

Tres meses... sin Grand Slams

En el contexto de los Grand Slams, la sanción a Sinner pasa totalmente desapercibida. Y es que el italiano no ha jugado durante tres meses, pero no se ha perdido ni se va a perder ningún 'grande'. El número uno será el principal cabeza de serie en Roland Garros y llegará a la capital francesa con dos torneos de rodaje y siendo el actual campeón del último Grand Slam: el de Australia en enero.

El rival a batir en el mundo del tenis vuelve a la carga, prometiendo espectáculo y una mayor competitividad en el circuito. "Estoy deseando volver a la cancha. Echo de menos la adrenalina de la competición, estoy feliz de que esta fase haya terminado".