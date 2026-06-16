Sinner cambia sus planes antes de Wimbledon

Jannik Sinner reaparecerá en Wimbledon sin haber disputado ningún partido oficial previo sobre hierba. Algo poco habitual en su modus operandi durante esta gira. El italiano solía jugar el torneo de Halle, para coger buenas sensaciones antes de la parada en Londres. Sin embargo, antes incluso de celebrarse Roland Garros, ya tomó esta decisión. Necesitaba un descanso.

El número uno sufrió un duro golpe tras caer en segunda ronda de Roland Garros. Acusó en exceso el calor que hacía en París y sufrió una especie de 'pájara' que aprovechó Juan Manuel Cerúndolo. Después de su participación en París, Sinner no se ha dejado ver en exceso y reaparecerá pocos días antes de que empiece el torneo de Wimbledon. Será en una exhibición.

El transalpino disputará el Giorgio Armani Tennis Classic, un evento no oficial que también reunirá a tenistas de la talla de Casper Ruud, Flavio Cobolli, Karen Khachanov, Cameron Norrie o Learner Tien. El año pasado, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic estuvieron presentes en este torneo, que se disputa en Londres y también se conoce como torneo de Hurlingham.

Después de caer en París, Sinner se sometió a unas pruebas médicas para asegurarse de que todo estaba correcto. Y así es. El italiano no sufre ningún problema y estará en perfectas condiciones para Wimbledon. Otra cosa es cómo sobrelleve el calor, algo que durante su carrera no ha llevado muy bien. En el Grand Slam londinense, a diferencia de Roland Garros, sí defiende título.

Jannik Sinner, en Roland Garros / MOHAMMED BADRA / EFE

Del mismo modo que en Roland Garros, el número uno es el gran favorito para ganar el siguiente 'grande'. Además, Wimbledon se adapta todavía mejor a su juego, por las velocidades de bola y pista. De hecho, solo una persona fue capaz de hacerle frente el año pasado. Y no fue Carlos Alcaraz. Se trata de Grigor Dimitrov, que lo dominaba por dos sets a cero, pero sufrió una lesión en el peor momento.

Otra oportunidad para Djokovic

Como es evidente, también deberá tenerse en cuenta a Novak Djokovic. El serbio todavía se vuelve más peligroso sobre la hierba londinense, que no exige tanto a nivel físico y permite que los veteranos o los jugadores con buena mano y saque sean capaces de avanzar rondas. El tenista balcánico, ante la ausencia de Carlos Alcaraz, tiene otra gran oportunidad de luchar por su 25º Grand Slam.

Sinner ya prepara la conquista del que sería el primer Grand Slam de la temporada. Al italiano ya se le ha visto entrenando en Mónaco, junto a Holger Rune, aunque en una superficie algo sorprendente: en pista dura. Una práctica que cada vez es más habitual en los tenistas y responde al menor riesgo de lesión. La hierba es la superficie que más sustos puede dar durante los entrenamientos, por lo que para reservarse físicamente y evitar riesgos, Sinner no tocará césped hasta dentro de unos pocos días.