Sinner bendice a Fonseca: "Es el futuro de nuestro deporte"

Jannik Sinner y Joao Fonseca protagonizaron el duelo de la jornada en Indian Wells. Un partido muy esperado por los aficionados del tenis y que ha tardado años en darse. Eso sí, la espera mereció la pena. Ambos brindaron el espectáculo que se esperaba, un duelo extremadamente igualado donde se impuso la veteranía, la mentalidad y el virtuosismo en los puntos clave. Es decir, se impuso el italiano.

Los dos jugadores se mostraron contundentes con el servicio, sin permitir que el otro abriera brecha en el marcador. Tanto la primera manga como la segunda se decidieron en el tie-break, la mayor demostración de lo igualado que fue el encuentro. El brasileño tuvo hasta tres bolas de set, colocándose 6-3 en el juego decisivo, pero le faltó contundencia para completar la hazaña.

Sin embargo, lo más importante para Fonseca era probarse ante uno de los dos reyes del circuito actual: Jannik Sinner. Cabe recordar que el brasileño todavía no se había enfrentado ni al italiano ni al español, por lo que había dudas sobre su rendimiento en un escenario tan grande. ¿Elevaría el nivel y estaría a la altura de las circunstancias? Joao respondió con "sí" rotundo.

En el segundo set, demostró el carácter que le había faltado en el primero. Cedió el saque por primera vez en todo el partido y, cuando Sinner sacaba para ganar el partido, le devolvió el 'break' a cero. Pocas veces se recuerda que un jugador haya sido capaz de desconectar al italiano en un momento tan importante. Quitamos de la ecuación a Carlos Alcaraz, por supuesto.

Joao Fonseca, celebrando un punto / JOHN G. MABANGLO

"No puedo predecir el futuro, no lo sé, pero ya es un jugador de tremenda calidad. Todos hemos podido ver esto, ahora que he jugado contra él estoy seguro de que hará grandes cosas en el futuro. Ya sabéis cómo funciona esto, hace falta mucho trabajo, como todos ponemos. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento, pero Joao tiene todo lo que se necesita para ser un jugador increíble. Ahora mismo ya lo es, pero puede serlo todavía más, así que le deseo lo mejor", reconoció Sinner sobre Fonseca.

"Son el futuro de nuestro deporte"

Además de elogiar a Fonseca, también habló de su siguiente contricante en Indian Wells. "Sera la primera de muchas veces que tendré que enfrentarlos... Joao y Learner son probablemente el futuro de nuestro deporte y Tien es un jugador muy consistente para enfrentar. Espero que sea un buen partido para mí", reconoció el actual número dos del mundo.

Y es que el próximo rival de Sinner será la otra gran promesa, aunque ya es realidad, del tenis mundial: Learner Tien. Un joven estadounidense que ha crecido muchísimo en los últimos meses y empieza a ser un habitual en las rondas finales de los torneos. Actualmente, ocupa la posición número 27, pero es cuestión de tiempo que asalte el 'top ten' si compite bien en los Grand Slams.