Sinner se baña en oro en 2026: Más de 1400 euros por minuto

Jannik Sinner no solo domina el circuito por resultados. El italiano también lidera una clasificación tan curiosa como reveladora: la de dinero ganado por cada minuto disputado sobre la pista.

El actual referente del tenis mundial encabeza este particular ranking con más de 1.400 euros por minuto jugado gracias a los importantes premios acumulados durante la temporada y también por la larga baja de su gran rival, Carlos Alcaraz.

El murciano aparece en el segundo escalón con una media de 1.320 euros por minuto jugado. La tercera plaza es para Alexander Zverev, que también supera la barrera de los 1.000 euros por minuto. El alemán ha acumulado alrededor de 6,34 millones de euros en premios, una cifra impulsada especialmente por su triunfo en Roland Garros y por su habitual presencia en las rondas finales de los torneos más importantes del circuito.

Sinner con el título de Roma / Europa Press

Sin embargo, Zverev también paga el precio de disputar numerosos encuentros largos y exigentes. Su elevado tiempo en pista reduce ligeramente una media que, aun así, continúa siendo extraordinariamente alta.

Por detrás aparece Novak Djokovic, que sigue demostrando una rentabilidad competitiva sobresaliente pese a encontrarse en una etapa diferente de su carrera. El serbio mantiene unos ingresos cercanos a los 748 euros por minuto, una cifra que refleja que continúa siendo uno de los jugadores más eficaces del circuito cuando entra en competición.

La gran sorpresa de la clasificación la protagoniza Flavio Cobolli. El italiano completa el Top 5 con unos 685 euros por minuto, impulsado especialmente por su espectacular rendimiento en los grandes escenarios. Su presencia en la final de Roland Garros le permitió superar los 2,7 millones de euros en premios y dar un salto significativo en este ranking.

UNA TENDENCIA QUE SIGUE

Lo más llamativo es que esta tendencia no es nueva. Al cierre de la temporada anterior ya se elaboró una clasificación similar, aunque calculada por horas disputadas. Entonces también lideró Sinner, con cerca de 130.000 euros por cada hora en pista, por delante de Alcaraz, que superaba ligeramente los 100.000 euros.

Alcaraz durante el Barcelona Open / EFE

Aquella campaña tuvo además un mérito añadido para el italiano. A pesar de conquistar el Open de Australia y Wimbledon, se vio obligado a perderse varios torneos importantes tras la sanción acordada con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) por el caso de contaminación con clostebol. Sinner no pudo competir en Indian Wells, Miami, Montecarlo ni Madrid, y regresó en Roma, donde cayó en la final frente a Alcaraz.

Un año después, el panorama es muy distinto. El italiano ha recuperado el tiempo perdido y ha reforzado su posición en la cima del tenis mundial. También en esta peculiar clasificación económica que demuestra que, para los mejores del circuito, el tiempo sigue siendo dinero.