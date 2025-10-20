Sinner se baja de la Copa Davis: "Su decisión es muy dolorosa"

Jannik Sinner ha dado la sorpresa este lunes al no figurar entre los cinco tenistas elegidos por Italia para las finales de la Copa Davis 2025. El número dos del mundo no ha sido incluido en la lista inicial, aunque su participación no está descartada hasta el anuncio definitivo de las convocatorias finales antes del inicio de la competición, el 18 de noviembre.

El italiano, figura clave para la conquista de los dos últimos títulos para su selección en Málaga, prefiere priorizar su carrera en solitario antes que sufrir el desgaste una Copa Davis que no suma puntos en el ranking ATP. La presencia de Carlos Alcaraz no ha sido un factor que terminase de convencer a Jannik, que todavía tiene tiempo para retractarse hasta una semana antes del inicio del torneo.

En el caso de que Jannik Sinner decidiese formar parte de la partida final, podría sustituir hasta a tres jugadores de la plantilla actual italiana. El número uno de los transalpinos será, por ahora, Lorenzo Musetti, que está llamado a liderar la convocatoria de su equipo ante la ausencia del tenista más decisivo.

"Es una decisión dolorosa"

Filippo Volandri, capitán del equipo italiano, tuvo que dar la noticia ante los medios: "Jannik Sinner no ha confirmado su disponibilidad para 2025", anunció. "La Copa Davis es, y siempre será, su casa, y estoy seguro de que Jannik regresará pronto al equipo. Mientras tanto, puedo contar con un grupo dispuesto a luchar y darlo todo por la selección italiana".

El presidente de la Federación, Binaghi, también habló en ese sentido: "Entendemos y respetamos la decisión de Jannik, que nos resulta muy dolorosa y llega al final de una larga e intensa temporada", confesó. "La Copa Davis representa para él, y para todos nosotros, un símbolo de orgullo y pertenencia, y estamos seguros de que pronto volverá a vestir la camiseta azul con la misma pasión y determinación de siempre. Al mismo tiempo, quiero recalcar la gran confianza que depositamos en el grupo liderado por Filippo Volandri", finalizó.

El italiano se encuentra actualmente disputando el ATP 500 de Viena. Sinner tiene la vista puesta en el Masters 1000 de París y las ATP Finals en la recta final de temporada, donde espera recortar distancia en el ranking con Carlos Alcaraz. El quinteto titular italiano finalmente será Berrettini, Bolelli, Cobolli, Musetti y Vavassori.