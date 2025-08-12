Sinner avanza a octavos y se medirá con el verdugo de Tommy Paul

El italiano Jannik Sinner se clasificó para los octavos de final de Cincinnati, después de derrotar al canadiense Gabriel Diallo por 6-2 y 7-6. El tenista italiano tuvo que levantar una bola de set en contra.

Fue una jornada accidentada en Cincinnati y con muchísimo calor un día más, tanto así que el francés Arthur Rinderknech tuvo que retirarse de su partido frente al canadiense Felix Auger-Aliassime poco después de desplomarse por las altas temperaturas.

Además, la programación vespertina se vio interrumpida durante más de una hora por problemas en la red eléctrica en la zona. En lo puramente tenístico, Sinner, número uno de la ATP, doblegó al canadiense Gabriel Diallo (n.35) por 6-2 y 7-6(6) en una hora y 53 minutos.

No fue un paseo para el transalpino, que especialmente se vio contra las cuerdas en una segunda manga en la que tuvo que levantar una bola de set en contra.

En octavos lo espera el francés Adrian Mannarino (n. 89), que dio la sorpresa al eliminar al estadounidense Tommy Paul (n.16).