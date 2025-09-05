Sinner - Auger-Aliassime: horario y dónde ver las semifinales del US Open 2025 por TV, online y en directo

Jannik Sinner se enfrenta a Felix Auger-Aliassime esta madrugada de viernes a sábado 6 de septiembre en las semifinales del US Open 2025. Te contamos a qué hora juega Sinner su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

El italiano lleva un torneo de escándalo. Dejándose tan solo un set por el camino ante Shapovalov, Sinner es claramente favorito para el partido ante la gran sorpresa del canadiense. Si alcanza la final del US Open, tendrá la oportunidad de ganar tres Grand Slams esta temporada y haberse quedado a un solo punto de completar el pleno.

Sinner sigue siendo imparable, esta vez ante Musetti / X

El próximo rival de Jannik Sinner en el US Open 2025 será Felix Auger-Aliassime. El canadiense llega con la gasolina justa para afrontar la penúltima ronda del torneo, después de vencer en un partido de más de cuatro horas al australiano Álex de Miñaur.

Felix Auger-Aliassime, durante el US Open / Kirsty Wigglesworth

El de este sábado será el cuarto cara a cara de la saga entre Sinner y Auger-Aliassime, cuyo último capítulo se remonta al Masters 1000 de Cincinnati, donde el italiano no tuvo piedad y venció por 6-0 y 6-2. Por el momento, la balanza se inclina ligeramente a favor del canadiense (2-1), que ganó al italiano en dos duelos del año 2022. Aun así, las cosas han cambiado mucho desde entonces.

¿A qué hora juega Sinner contra Auger-Aliassime en el US Open 2025?

El partido entre Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime, correspondiente a las semifinales del US Open 2025, tendrá lugar esta madrugada de viernes a sábado 6 de septiembre a partir de las 01:00 (CET)

¿Dónde ver el Sinner - Auger-Aliassime de cuartos del US Open 2025 hoy por TV y online?

En España, todos los partidos del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.