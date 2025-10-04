Sinner arranca la defensa del título con una trabajada victoria

Jannik Sinner, tras ganar hace unos días en Pekín, arrancó la defensa del título en el Masters 1.000 de Shanghai con una solvente victoria sobre el alemán Daniel Altmaier por 6-3, 6-3 en poco más de hora y media de partido. Un marcador engañoso para un duelo en el que el de San Candido se mostró incómodo y en el que las estadísticas acabaron muy igualadas entre ambos. El italiano tuvo que tirar de oficio e imponer su ranking para superar un debut más exigente de lo esperado.

Sonriente entró a pista el tenista de San Candido que presentó su tarjeta de visita ya desde los primeros juegos. Sin necesidad de emplearse a fondo, consiguió el primer break en el tercero para tomar ventaja en el set antes del primer paso por bancos. Un buen inicio que no se confirmó a medida que avanzaba el partido. El italiano empezó a cometer errores y llegó a conceder una bola de break en el séptimo juego. Una ocasión que el alemán no pudo aprovechar tras uno de los mejores puntos del partido, con un largo peloteo que Sinner zanjó con una dejada.

No fue suficiente para noquear al alemán que aún dispuso de una segunda bola de break. La salvó Sinner tirando de un buen servicio para consolidar el juego. La situación sirvió como toque de atención para el italiano que quiso cerrar por la vía rápida. Hizo buenos los errores de su rival para conseguir una nueva rotura que le daba el primer parcial con un balance de 4 errores no forzados por los 12 del germano que decantaron la balanza.

Sin noticias de Altmaier

El guion se mantuvo en el segundo set con Sinner consiguiendo un quiebre a las primeras de cambio para ponerse con un importante 3-0 de inicio. Hasta el cuarto no tuvo opciones el alemán de poder sumar, aunque le costó más de 11 minutos de juego cerrar su turno de servicio. La misma situación se produjo en su siguiente ocasión al saque en la que tuvo que levantar una nueva bola de break.

Esa pequeña victoria envalentonó al alemán que creyó en sus posibilidades aunque la reacción de su oponente cortó en seco toda rebelión. Le concedió un 40-40 al resto para levantar al público de sus asientos en otro largo juego de más de seis minutos, pero tiró de saque para evitar el break. Tras sumar con mucho trabajo su saque, Altmaier dejó la pelota en el tejado de un Sinner que a esas alturas estaba ya falto de fuerzas y acusando la sofocante humedad del ambiente. Sobreponiéndose a las circunstacias, volvió a poner el mono de trabajo para cerrar el partido.

En la siguiente ronda Sinner se medirá al neerlandés Tallon Griekspoor que superó al estadounidense Jenson Brooksby en un duelo a tres sets: 6-1, 1-6, 6-1.