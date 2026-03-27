Sinner apuesta por todo en la tierra batida

Jannik Sinner sigue imparable en el Masters 1000 de Miami, donde ya está en semifinales con una racha que asusta en el circuito. El italiano acumula 15 victorias consecutivas en Masters 1000 y un espectacular 30-0 en sets, números que reflejan el dominio absoluto con el que está atravesando el Sunshine Double.

El número 2 del mundo se jugará un puesto en la final ante Alexander Zverev, con la sensación de ser el gran favorito en pista dura en estos momentos.

Pero más allá de su presente inmediato, el foco también empieza a desplazarse hacia lo que viene. Tras la gira estadounidense, Sinner afrontará la temporada de tierra batida con un escenario muy diferente al del año pasado.

En 2025, el italiano se vio obligado a perderse citas clave como Montecarlo, Madrid o el torneo de Múnich debido a su sanción, regresando directamente en Roma. Una ausencia que le dejó sin opciones de sumar puntos en una parte importante del calendario.

Este curso, sin embargo, la situación cambia por completo. Según desveló Jim Courier en Tennis Channel, el entorno del jugador ha confirmado que Sinner estará presente en los grandes torneos de la gira.

El italiano tiene previsto competir en Montecarlo, Madrid y Roma, tres citas clave donde, además, parte con margen para sumar puntos y seguir presionando en la lucha por el número uno.

Con su mejor versión ya recuperada en pista dura, el siguiente reto para Sinner será trasladar ese dominio a la tierra batida y mantener una dinámica que, a día de hoy, le sitúa como uno de los jugadores más en forma del circuito.