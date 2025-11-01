Sinner aplasta a Zverev y se cita con Auger-Aliassime en la final de París

Jannik Sinner aplastó al defensor del título, Alexander Zverev, visiblemente mermado físicamente, por 6-0 y 6-1 en poco más de una hora y se jugará el título contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Será el sexto encuentro entre dos neófitos en la final de París, y el transalpino, ganador de los dos últimos duelos, ambos este año, tratará de empatar a tres el cara a cara particular con el canadiense. Sinner, que llega a la final sin haber perdido un set, será el gran favorito y, en caso de victoria, arrebatará el número 1 del mundo a Carlos Alcaraz, aunque este puede recuperarlo si gana tres partidos durante el Torneo de Maestros de Turín y acabar así su segunda temporada en la cúspide del ráking tras 2022.

El italiano opta a su primer Masters 1.000 de un año peculiar para él, que pasó varios meses en el dique seco para purgar una sanción por dopaje. Pese a ello, se apuntó cuatro torneos, dos Grand Slam, Australia y Wimbledon, y jugó otras cuatro finales, dos de ellas en grandes y dos en Masters 1.000.

Contra Zverev, en una reedición de la final de Viena del pasado domingo, Sinner no tuvo piedad de un rival al que ha ganado los cuatro últimos duelos y a quien ahora adelanta en el ránking 5-4. Con el contundente 6-0 del primer set en apenas media hora, denotaba que el germano no tenía energía, tras la dura batalla de la víspera contra Daniil Medvedev, frente a quien levantó dos bolas de partido antes de clasificase para su tercera semifinal consecutiva en París.

El golpe era de talla y la competencia del alemán tampoco fue muy superior en la segunda manga, que solo sirvió para certificar el triunfo número 25 consecutivo de Sinner bajo techo. Desde la final de Wimbledon el italiano solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada.

Auger-Aliassime jugará su primera final en París, la vigésima de su carrera, tras haber derrotado al kazajo Alexander Bublik (7-6(3), 6-4) A sus 25 años, el canadiense logra con este triunfo izarse a la octava plaza del ránking, sinónimo de clasificación para el Torneo de Maestros de Turín, aunque con muy poca ventaja sobre Lorenzo Musetti, por lo que todo dependerá de los torneos de la semana que viene.