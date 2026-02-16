Sinner aplasta y llega el turno de Alcaraz

En poco más de una hora de juego, y desplegando su modo apisonadora como viene siendo habitual, Jannik Sinner arrolló sin piedad a Thomas Machac en primera ronda del ATP 500 de Doha (6-1, 6-4). Sin concesión alguna a su rival, el italiano no permitió respuesta y presentó su candidatura al título en tierras qataríes, donde Carlos Alcaraz afronta este martes su debut contra Arthur Rinderknech.

El de Sinner fue un partido que tenía mucha más miga de lo que pudiese parecer en un principio. Su rival checo llega con un notable historial de siete victorias en diez partidos, campeón además del ATP de Adelaide. Llegaba en un buen momento, eso sin dudarlo, pero poco importa para el transalpino que suele ser infalible en este tipo de citas. La primera ronda ha sido un trámite donde Jannik se ha desquitado tras su derrota en semifinales del Open de Australia y un recordatorio de que quiere citarse en la final de Doha con Alcaraz.

Llega el turno de Alcaraz

El murciano, por su parte, llega con las energías renovadas a Oriente Medio. Su turno para debutar llega este martes contra el francés Arthur Rinderknech (17:30 horas), un rival más complicado de lo que podría parecer de primeras. Ubicado en la posición 28 del ranking ATP, el galo cuenta con un buen servicio como arma principal y una altura de 1.96 que le permite conectar golpes potentes sin esfuerzo. Son cuatro las veces que Alcaraz se ha enfrentado contra Rinderknech, las cuatro con victorias del murciano contra su rival.

Carlos Alcaraz, celebrando su victoria / JAMES ROSS / EFE

En el previsible supuesto de que Alcaraz sea capaz de sortear su debut contra Arthur Rinderknech, se enfrentará a Valentin Royer en segunda ronda y se podría ver las caras contra Jaume Munar, Karen Khachanov o Fucsovics en cuartos de final. Sería el paso previo a las semifinales, donde esperarían Medvedev, Rublev o Tsitsipas -todos en el mismo lado del cuadro- y la antesala a la gran final, donde Jannik Sinner apunta a gran favorito junto con nombres como Bublik o Lehecka.

Noticias relacionadas

La jornada de apertura de este ATP 500 de Doha no dejó espacio a muchas sorpresas. Victorias de Fils, Mensik, Popyrin y Medvedev, que se deshicieron de sus rivales algunos con más apuros que otros. Siguen adelante los principales favoritos fuera de Alcaraz y Sinner, aunque lo tendrán más que complicado si murciano y transalpino siguen a este excelso nivel. Cabe recordar que la única participación de Carlos en Doha terminó con derrota en cuartos contra Lehecka en 2025; Sinner disputa el torneo dubaití por primera vez en su carrera.