Sinner anula a Zverev y alcanza su final pendiente

Tras los intentos fallidos en el Open de Australia y en Doha, Jannik Sinner ya tiene su primera final del año después de superar a Alexander Zverev en las semifinales de Indian Wells (6-2 y 6-4) en un partido con mucha menos historia de la esperada. Había mejorado y mucho Zverev su juego en las rondas anteriores, con una versión muy agresiva, pero ante el italiano fue insuficiente para ni siquiera poder apretar el partido.

Comandó Sinner muy fácil para alcanzar una final que estaba pendiente en su currículum. La de Indian Wells era la única final de los grandes torneos de pista dura (Open de Australia, US Open y los seis Masters 1000) que le quedaba por jugar, siendo de la misma manera el único título de todos ellos que todavía no figura en sus vitrinas.

En este 2026 tendrá finalmente la opción de hacerlo, tratando de ser el más joven de todos los tiempos en lograr todos y cada uno de los mencionados trofeos. Para ello, el italiano vuelve a tener argumentos de sobra después de superar el pequeño bache de los dos primeros torneos del año.

Sólido y sin grietas se volvió a mostrar un Sinner que jugó a merced de un Zverev que cometió demasiados errores para poder tener argumentos en el partido.

EL EFECTO SINNER

Y eso que empezó a las mil maravillas con dos primeros turnos de saque imponentes y certeros en los que conectó buenos primeros y derechas ganadoras. Pero fue cuestión de minutos, porque en un visto y no visto Sinner se hizo con cinco juegos consecutivos y en poco más de media hora puso el parcial a su favor.

Volvió a encontrar su mejor versión el alemán al inicio del segundo set y llegó incluso a tener opción de adelantarse en el marcador con un break, pero Sinner lo salvó y acto seguido respondió con una rotura definitiva.

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Se animó incluso a tirar dejadas y globos al más puro estilo Carlos Alcaraz el italiano, que se gustó y mucho a la espera de saber si jugará una nueva final con Alcaraz o lo hará ante Daniil Medvedev.