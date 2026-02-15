Sinner, un año después del escándalo: Una sanción pactada que perjudica ahora a Alcaraz

Hoy, domingo 15 de febrero, se cumple un año del anuncio oficial de la sanción a Jannik Sinner por su positivo en clostebol, un episodio que sacudió al tenis mundial y que puso bajo la lupa al entonces número uno del ranking ATP. Un caso complejo, sin intención probada de dopaje, pero que terminó con una suspensión pactada y que ahora, con el calendario en la mano, deja al italiano ante una oportunidad inesperada.

El origen del caso se remonta a marzo de 2024, cuando Sinner dio positivo por metabolitos de clostebol durante el torneo de Indian Wells y en un segundo control realizado días después fuera de competición. El clostebol es un esteroide anabólico incluido en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

Desde el inicio, el entorno del jugador defendió que la presencia de la sustancia fue accidental. Según la versión aceptada posteriormente por los organismos antidopaje, el clostebol habría entrado en el organismo de Sinner por contaminación transdérmica, a través de un spray utilizado por su fisioterapeuta durante un tratamiento, sin que el tenista tuviera conocimiento de ello.

Un tribunal independiente de la ITIA (Agencia Internacional para la Integridad del Tenis) concluyó inicialmente que no existía culpa ni negligencia por parte del jugador y decidió no imponer sanción deportiva, aunque sí se le retiraron los puntos y el premio económico logrados en Indian Wells. Sin embargo, el caso no quedó cerrado ahí.

La WADA recurrió la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al considerar que, pese a la falta de intención, el Código Mundial Antidopaje establece la responsabilidad del deportista sobre cualquier sustancia presente en su cuerpo. Antes de que se celebrara la audiencia, ambas partes alcanzaron un acuerdo.

Jannik Sinner, en su vuelta en Rome en mayo / EFE

El 15 de febrero de 2025, se anunció oficialmente una suspensión de tres meses, con efecto retroactivo del 9 de febrero al 4 de mayo. La WADA reconoció que Sinner no buscó ventaja competitiva, pero defendió la sanción como aplicación estricta del reglamento.

DE CASTIGO A PREMIO

Un año después, el contexto deportivo es radicalmente distinto. A diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando Sinner no pudo competir durante buena parte de la gira de primavera, en este 2026 el italiano vuelve al circuito con un margen enorme de crecimiento en el ranking.

La clave está en que no defendió puntos el año pasado en torneos fundamentales del calendario, lo que convierte el inicio de esta temporada en una ventana de oportunidad difícil de igualar. Sinner arrancará su regreso este próximo lunes en Doha, y por delante tiene una secuencia de torneos en los que puede sumar prácticamente desde cero.

En cifras, el italiano tiene hasta 4.500 puntos en juego en el tramo que va de Doha, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, una cifra que puede elevarse hasta 5.000 puntos si decide disputar el torneo de Múnich. Un botín considerable que puede marcar el pulso de la lucha por el número uno.

El calendario de ALCARAZ 2026 / Marc Creus

El contraste con Carlos Alcaraz es evidente. El murciano llega a este mismo periodo con una carga importante de puntos que defender: 1.840 puntos repartidos entre los cuartos de final en Doha, las semifinales en Indian Wells, la primera ronda en Miami, la final en Barcelona y el título en Montecarlo. Cada tropiezo del español, combinado con una buena racha de Sinner, puede traducirse en un vuelco significativo en la clasificación.

Así, mientras Alcaraz corre el riesgo de perder terreno si no iguala sus resultados de 2025, Sinner afronta la gira sin presión defensiva y con margen total para crecer. Un escenario que explica por qué, más allá de la sanción ya superada, el calendario se convierte ahora en su gran aliado.