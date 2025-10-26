Sinner alza su 22º título y acecha a Alcaraz

Jannik Sinner sumó en Viena un nuevo título en su carrera después de remontar ante Alexander Zverev (3-6, 6-3 y 7-5) un partido que se le puso muy cuesta arriba, no solo por el resultado, sino también por unas molestias físicas en la parte trasera del muslo durante el tercer set que le hicieron cojear ligeramente en algunos momentos del juego.

"Me siento increíble. Empecé la final muy mal. Perdía por un quiebre... Tuve algunas oportunidades en el primer set, pero no las aproveché. Él estaba sacando muy bien. Intenté mantenerme firme mentalmente. Intentando jugar mi mejor tenis cuando era necesario. El tercer set fue una montaña rusa. Por momentos, sentía muy bien la pelota. Intenté presionar. Estoy muy feliz de ganar otro título. Es muy especial” aseguró el italiano, que afronta con la moral por las nubes el último Masters 1000 de la temporada, que arranca este mismo lunes.

En la capital francesa, Sinner tendrá la oportunidad de volver a recuperar el número uno, aunque deberá esperar un mal resultado de Alcaraz para ello. El italiano no participó en París en 2024 por un virus estomacal y se le abre una nueva gran oportunidad de sumar muchos puntos.

Será en busca de levantar un nuevo título, después de sumar el 22º en la capital austríaca. Su rendimiento en pista cubierta es impresionante, con 21 partidos consecutivos ganados. Sinner añade un nuevo mérito en un 2025 para enmarcar. El italiano, convertido en el hombre más joven de la Era Abierta en alcanzar las cuatro finales de Grand Slam en una misma temporada, ha logrado mantener la intensidad hasta el tramo final del curso. El de San Cándido suma cuatro títulos este año, sumando el trofeo de Viena a los conseguidos en el Abierto de Australia, Wimbledon y Pekín.

Por su parte, Zverev quedó en Viena a un paso de su segundo título de la temporada. El alemán, que aseguró su billete a la copa de maestros con su gran actuación en el ATP 500 austriaco, termina la semana instalando como No. 3 en la PIF ATP Live Race To Turin. Alexander disputará la próxima semana el ATP Masters 1000 de París, donde partirá como vigente campeón.