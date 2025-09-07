Sinner - Alcaraz: horario y dónde ver la final del US Open 2025 por TV, online y en directo

Carlos Alcaraz se enfrenta a Jannik Sinner en la tarde de este domingo 7 de septiembre en la gran final del US Open 2025. Te contamos a qué hora juega Alcaraz la final y cómo verla por televisión y online desde España.

Carlos Alcaraz regresó a una nueva final del US Open después de superar a Novak Djokovic (6-4, 7-6 (4) y 6-2) en un duelo de semifinales en el que demostró una madurez que nada tiene que ver con la de principios de año.

El último escollo del murciano en Nueva York será Jannik Sinner, que superó en semifinales y con más dificultad de lo habitual a Auger-Aliassime para jugar su quinta final de Grand Slam consecutiva.

Será la tercera final seguida de Grand Slam entre ambos tras la de Roland Garros y Wimbledon, aunque esta tendrá un aliciente especial. Además del título, la victoria en la final del US Open servirá para definir el número uno del mundo a partir del próximo lunes.

Alcaraz y Sinner volverán a verse las caras en una gran final / Thibault Camus / AP

¿A qué hora juega Alcaraz contra Sinner en el US Open 2025?

El partido entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, correspondiente a la gran final del US Open 2025, tendrá lugar este domingo 7 de septiembre a partir de las 20:00 horas (CET).

¿Dónde ver la final Sinner - Alcaraz del US Open 2025 hoy por TV y online?

En España, todos los partidos del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo, incluida la final de este domingo.

Movistar+ retransmitirá el partido de la mano de su paquete Deportes+, a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de la final del US Open 2025 con crónica, reacciones de los protagonistas y análisis del partido, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.