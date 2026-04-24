TENIS
Sinner sobre Alcaraz: "Es duro. No me lo esperaba"
El italiano se enteró de la baja del murciano en Roland Garros tras su victoria ante Bonzi en Madrid
Jannik Sinner empezó sufriendo pero con victoria su aventura en el Mutua Madrid Open, teniendo que remontar ante el francés Benjamin Bonzi. Una victoria que le costó más de lo esperado y que vino con noticia bomba al final, cuando Tomás Carbonell (RTVE) le explicó en vivo y en directo que Carlos Alcaraz había anunciado que no jugará Roland Garros durante su partido.
Noticia que dejó impactado al italiano, que con cara desencajada aseguró que no lo esperaba. “Es duro, realmente duro. Con este tipo de lesiones tienes que ir muy despacio. Es una noticia triste para el tenis; Carlos es el campeón en París y, como competidor, siempre quieres enfrentarte a los mejores del mundo. Él es, sin duda, el mejor en esta superficie”, apuntó el italiano.
La baja de Alcaraz le deja como el gran favorito para los títulos en Roma y Roland Garros, aunque Sinner solo espera verle cuanto antes de vuelta. “Espero que se recupere lo antes posible para Wimbledon. No me lo esperaba, es una noticia muy reciente”, finalizó sobre la baja del murciano.
INICIO DURO
Más allá de la noticia sobre la lesión del murciano, Sinner explicó que su debut en Madrid no fue nada fácil, algo que ya esperaba. “Luché bastante aquí. Lo sabía antes del partido. Pista y condiciones muy únicas. Creo que cada día es diferente. Cada día puede marcar una gran diferencia. Lo sé. Con suerte podré mejorar un poco para la próxima ronda”, explicó.
Pese a las dificultades, el italiano superó el estreno y ya mira con ambición al título en Madrid, donde quiere conseguir el quinto Masters 1000 consecutivo. “Creo que en este momento estoy intentando descifrar cómo jugar aquí en esta superficie. Vamos día a día y veremos cómo va… Sé lo que está en juego. Pero al mismo tiempo no me enfoco en eso. Yo y mi equipo sabemos lo que tenemos que hacer. Intentamos llegar lo más lejos posible. Al mismo tiempo, también miro mi cuerpo, cómo se siente. Veremos qué viene”, aseguró al respecto.
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