Sinner-Alcaraz: Un binomio para gobernarlos a todos

Un binomio para gobernarlos a todos. Un binomio para encontrarlos. Un binomio para conquistar todos los Grand Slams y negar la victoria a cualquier extraño en un deporte donde reina la tiranía del más fuerte. El gobierno de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en el tenis mundial ha llegado para quedarse; sin oposición por parte de externos, murciano e italiano amenazan con repartirse los majors del circuito como mínimo durante la próxima década. Del Big Three al Big Two, una hegemonía de los nuevos tiempos que tiene como objetivo someter las esperanzas de cualquiera fuera de esta particular pareja.

La victoria de Jannik Sinner en Wimbledon no fue más que la confirmación de que tanto el italiano como Carlos Alcaraz han instalado un duopolio sin compasión en el mundo del tenis. La final en el All England Club tuvo exactamente los mismos protagonistas que en Roland Garros y visto el salto cualitativo de ambos estos últimos tiempos, pensar en un desenlace distinto en los próximos Grand Slams parece realmente complicado.

Una tiranía sin fin

Suman nueve majors entre ambos, pero es que siete de ellos han llegado de manera consecutiva en los últimos siete Slams. Desde que Sinner se coronase en el Open de Australia en 2024, todos los grandes han ido a parar a manos de italiano o español y esa racha no parece que vaya a parar próximamente, más bien al contrario. El nivel tan pobre de los que Zverev, Medvedev... todos aquellos tenistas destinados a dominar el tenis después del Big Three han perdido su oportunidad de ocupar el asiento que deberían. Y ahora, parece que su momento ya es demasiado tarde.

Tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner están a solo un título de completar el Grand Slam: a Sinner solamente le falta Roland Garros -aquel que perdió con tres bolas de partido contra Alcaraz- y al murciano el Open de Australia. Solamente cinco hombres han logrado dicha hazaña en la Open Era, siendo Rafael Nadal con 24 años el más joven en lograrlo. Si Alcaraz, actualmente con 22 años, gana una de las dos próximas ediciones del Open de Australia, poseerá los cuatro trofeos del Grand Slam a una edad más joven que cualquier otro tenista.

Los últimos 7 Grand Slams Australian Open — Jannik Sinner

Roland Garros — Carlos Alcaraz

Wimbledon — Carlos Alcaraz

US Open — Jannik Sinner

Roland Garros — Carlos Alcaraz

Wimbledon — Jannik Sinner

US Open — ?

Su dominio se traduce en un dato: si Alcaraz o Sinner vencen en el US Open, será la primera vez que dos hombres se alcen con los cuatro Grand Slams en dos años consecutivos desde Roger Federer y Rafa Nadal en 2006 y 2007, siendo los únicos en lograrlo en la Open Era. Sin un tercero en discordia con potencial para discutir su trono, su tiranía podría hacer alcanzar a ambos tenistas -que mejoran a cada enfrentamiento que realizan entre ellos- a unos números superiores incluso al Big Three. Su era ha llegado, un binomio para gobernarlos a todos.