Sinner acepta el gran reto y se apunta a Madrid

Jannik Sinner ha visto la gran oportunidad de poner su nombre en otro logro histórico inédito hasta el momento. Las múltiples bajas en el torneo de Madrid, con la de Carlos Alcaraz por bandera, abren una oportunidad total al italiano para lograr un título que todavía falta en su palmarés.

La idea del italiano era tomarse un largo descanso entre Montecarlo y Roma, pero entre las buenas sensaciones tras su primer gran título en tierra y las bajas confirmadas en el Mutua Madrid Open, Jannik y su equipo han tomado finalmente la decisión de estar en el torneo.

Ya en Madrid desde la pasada noche, Sinner estará presente en la gala de los Premios Laureus, donde está nominado a mejor deportista del año junto a Alcaraz. Tras ello, el italiano se quedará en la capital de España para intentar lograr un hito histórico.

Tras los títulos en París 2025, Indian Wells, Miami y Montecarlo, quiere ahora ser el primero de todos los tiempos en lograr cinco títulos de Masters 1000 consecutivos. Además, el de Madrid es uno de los dos que le restan en la categoría, siendo Roma el otro para completar el pleno.

Así pues, el número uno del mundo se lanza a por el gran reto, que además le aseguraría el liderato durante mucho más tiempo del que ya tenía casi garantizado.

DISTANCIA DE NUEVO

Si gana el título, los 1.000 puntos le llevarían a una distancia casi insalvable para Alcaraz hasta después de la gira de tierra batida y muy probablemente hasta la gira de hierba.

A la espera de saber si la lesión de Alcaraz es tan grave como para alejarle también del torneo de Roma, Sinner demuestra una vez más su ambición por seguir rompiendo récords en el tenis y se lanza ahora a por un reto mayúsculo.

Sinner y Alcaraz tras la final en Montecarlo / EFE

De ganar Madrid, el italiano impondría también su ley en la presente temporada en la superficie hasta ahora menos predilecta para él. Madrid, Roma y Roland Garros son los grandes títulos que restan en sus vitrinas, y el italiano no parece dispuesto a esperar mucho para conseguirlos.

En La Caja Mágica, Sinner quiere dar otro golpe. El cuadro y las bajas se lo dejan en bandeja.