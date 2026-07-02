Sinner acelera hacia el título en Wimbledon

Jannik Sinner sigue dando pasos firmes hacia la defensa de su corona en Wimbledon. El número uno del mundo ya está en los dieciseisavos de final después de superar al portugués Nuno Borges por 3-0. Su siguiente obstáculo será el estadounidense Jenson Brooksby, el número 81 del ranking. Mientras tanto, los pronósticos de Betfair siguen reforzando su candidatura y ya le otorgan un 45,5% de probabilidades de conquistar el tercer Grand Slam de la temporada.

El número uno del mundo continúa siendo el gran favorito en Londres y mantiene una ventaja muy importante sobre el resto de aspirantes. Novak Djokovic, siete veces campeón sobre la hierba del All England Club, aparece como segundo candidato al título con un 12,7% de opciones. Por detrás figuran Alexander Zverev (7,6%) y Taylor Fritz (7,5%) como principales alternativas al italiano.

El miedo a la sorpresa

La confianza de los pronósticos en Sinner sigue siendo muy elevada pese al duro golpe que sufrió en París. De hecho, el italiano afrontó Roland Garros con un favoritismo todavía mayor, ya que las apuestas le otorgaban un 73,5% de probabilidades de levantar el trofeo. Sin embargo, el título se le escapó tras una edición marcada por los problemas físicos que arrastró en su duelo de treintaidosavos de final frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Aun así, los mercados mantienen intacta su fe en el número uno del mundo, que vuelve a partir como principal candidato al título. La derrota en París no ha cambiado la percepción sobre Sinner, que afronta Wimbledon como el tenista a batir. Ni tan siquiera lo ha hecho su apretada victoria en primera ronda ante Kecmanovic en un duelo que se decidió en el quinto set.

La siguiente tabla muestra los diez principales favoritos para conquistar Wimbledon 2026 según las estimaciones de Betfair. Entre todos ellos concentran el 85,7% de las probabilidades de levantar el trofeo en Londres, mientras que el resto de aspirantes se reparten el 14,3% restante.

La hierba está confirmando ser el escenario perfecto para Jannik Sinner. El italiano defiende el título conquistado el pasado curso, cuando completó un torneo casi perfecto sobre la hierba londinense. No cedió un solo set hasta la final y acabó imponiéndose en cuatro mangas a Carlos Alcaraz para conquistar el primer Wimbledon de su carrera. Este año llegaba al All England Club sin haber disputado ningún torneo de preparación sobre hierba, ya que no participó ni en Queen's ni en Eastbourne. Sin embargo, esa falta de rodaje no ha pasado factura. El número uno del mundo ya ha superado sus dos primeros compromisos y los pronósticos de Betfair han reforzado todavía más su condición de gran favorito al título.

Djokovic, la gran amenaza

Novak Djokovic sigue siendo el principal rival de Jannik Sinner en la lucha por el título. El serbio, actual número ocho del ranking ATP, cuenta con un 12,7% de probabilidades de conquistar Wimbledon según los vaticinios de Betfair. De hecho, el torneo londinense ha sido uno de los escenarios más exitosos de su carrera. Allí ha levantado el trofeo en siete ocasiones, aunque su último triunfo en Londres se remonta a 2022. Sólo el Open de Australia, torneo que ha conquistado diez veces, supera a Wimbledon entre sus competiciones favoritas.

Djokovic es el tenista más laureado de la historia de los Grand Slams. Suma 24 títulos y vuelve a estar entre los grandes candidatos al trofeo. El tenista de Belgrado ya ha superado sus dos primeros compromisos y continúa avanzando con paso firme en busca de un nuevo Grand Slam. Su experiencia sobre la hierba del All England Club le mantiene como la principal alternativa al número uno del mundo, aunque los pronósticos siguen situando a Sinner como el gran favorito.

Zverev quiere aprovechar el momento

Alexander Zverev aterrizó en Wimbledon en un gran momento. El alemán, que cuenta con un 7,6% de probabilidades de conquistar el torneo según Betfair, llegaba a Londres como vigente campeón de Roland Garros tras conquistar el segundo Grand Slam de la temporada. Su preparación sobre hierba también ha dejado buenas sensaciones. Alcanzó las semifinales del ATP de Halle y encadenó diez victorias consecutivas antes de caer ante Taylor Fritz. El número tres del mundo aspira ahora a trasladar su gran estado de forma a una superficie en la que todavía no ha cosechado ningún grande.

Jódar, lejos de los favoritos

El español Rafa Jódar continúa lejos del grupo de grandes favoritos al título. El tenista madrileño no figura entre los diez principales candidatos a conquistar Wimbledon y, según las estimaciones de Betfair, reúne un 0,75% de probabilidades de levantar el trofeo. Aun así, el joven español ya ha dejado buenas sensaciones en Londres tras superar con autoridad al británico Gill en tres sets durante su debut. Su pase a los octavos de final, eso sí, deberá esperar. Su duelo ante Pablo Carreño quedó suspendido por falta de luz con un 2-1 favorable al gijonés, por lo que ambos reanudarán el encuentro para decidir quién sigue adelante en el torneo.

Sinner, a estrenar su palmarés en 2026

Noticias relacionadas

El italiano afronta Wimbledon con una motivación extra. Pese a dominar el ranking ATP y partir como principal favorito al título, todavía no ha conseguido levantar ningún Grand Slam en 2026. Carlos Alcaraz inauguró el curso conquistando el Open de Australia, mientras que Alexander Zverev tomó el relevo en Roland Garros, aprovechando la ausencia de Carlos Alcaraz y la lesión del propio Sinner. Ahora, el tenista nacido en San Candido tiene la oportunidad de igualar a sus grandes rivales y sumar el primer ‘major’ de la temporada a su palmarés. Además, defenderá la corona conquistada el pasado año en Londres, un escenario que ya sabe lo que es ver triunfar al número uno del mundo.