Sinner acaba con el sueño americano de Atmane

Jannik Sinner venció en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati (7-6, 6-2) al francés Terence Atmane, la gran sensación del torneo y del año. El italiano tuvo que desplegar su mejor juego para combatir a su rival, que no se achantó ante el número uno del mundo e hizo un partido más que meritorio. El transalpino alcanza de esta forma la final sin perder ni un solo set.

En el día en que Sinner cumplía 24 años, pasó lo nunca visto: Atmane la dio un regalo en el túnel de vestuarios. El francés, poco habituado a competir en grandes escenarios, le regaló al italiano una carta de 'Pokemon', ya que goza de una de las colecciones más grandes de toda Francia. Un gesto que sacó la sonrisa de Sinner, que se guardó el obsequio antes de saltar a pista.

A pesar de la gran diferencia en el ranking entre ambos tenistas, el primer set estuvo muy igualado. Los dos fueron muy efectivos con sus respectivos servicios, sobre todo con los primeros. Atmane fue fiel a lo que le había llevado hasta las semifinales: un juego muy agresivo con la derecha y con golpes muy potentes. Una estrategia que incomodó a Sinner.

El partido fue avanzando sin breaks. El francés, que empezó sacando, iba sumando juegos, mientras Sinner igualaba el set constantemente con su servicio. Tal fue la igualdad que ninguno de los dos tenistas tuvo bola de rotura en el primer set. Todo se decidió en un tie-break en el que la experiencia se impuso y Jannik no dio lugar a sorpresas.

Atmane no bajó los brazos y intimidó al resto en el primer juego del segundo set. Aun así, Sinner aguantó el chaparrón y se llevó un juego que se fue al 'deuce'. Al italiano se le veía fatigado por el calor y no dudó en coger una botella durante el descanso y vaciarla en su cabeza para refrescarse. Esa decisión no le fue nada mal para los siguientes juegos.

Y es que fue entonces cuando el italiano tuvo sus primeras bolas de break al resto. En el segundo intento, un resto muy profundo forzó al francés a dejar la bola en el medio de la pista, para que su rival no perdonara desde corta distancia y se adjudicara una ventaja definitiva. Levantó el puño el transalpino, que después de más de una hora de partido lograba por primera vez romper el saque de Atmane.

Una final de titanes

Atmane no dejó su juego agresivo atrás y siguió con sus destellos en pista. Aun así, cada vez era más difícil igualar la consistencia de Sinner, que en ningún momento bajaba el nivel. Con su gran servicio, fue sumando juegos e incluso volvió a romper al francés para llevarse la victoria en otro día caluroso en Estados Unidos.

Con este triunfo, Sinner alcanza la final de Cincinnati, donde defiende el título de la temporada pasada. Sigue intratable, sin ceder sets en la gira norteamericana desde hace más de un año, y cumplió los 24 de la mejor manera. En el duelo por el título tendrá a uno de sus dos máximos perseguidores en el ranking: o Carlos Alcaraz o Alexander Zverev.