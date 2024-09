¡Sinner, absuelto tras su positivo por dopaje!

El 'culebrón Sinner' llega a su fin. El flamante campeón del US Open dio positivo por partida doble en un control antidopaje realizado en el Masters 1000 de Indian Wells, concretamente en el mes de marzo. Pese a esto, el Tribunal Independiente declaró inocente al tenista italiano, concluyendo con que no hubo negligencias y la aplicación no fue voluntaria.

El número uno del mundo dio positivo en Clostebol, una sustancia prohibida detectada en su orina en cantidades infinitesimales, es decir, menos de una milmillonésima parte de un gramo. Este esteroide aparece en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial de Antidopaje.

Finalmente, el número uno del mundo no recibirá ninguna sanción y quedará absuelto tras lo sucedido. Según informa el medio 'Corriere della Sera', la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha decidido no recurrir ante el TAS la sentencia de absolución por parte de la ITIA, después de que el italiano diese positivo en clostebol.

EL TAS NO HA RECIBIDO NINGÚN RECURSO

Tal y como apunta el rotativo italiano, el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportiva) no ha recibido ningún recurso por parte de la Agencia Mundial Antidopaje desde que se dio a conocer el doble positivo de Sinner. De esta manera, se ha terminado el plazo establecido de 21 días en los que la AMA podía recurrir la sentencia que aplicó el Tirbunal Independiente.

En todo momento, la ITIA consideró que Sinner era inocente y su versión convenció a la organización: "Jannik ha cooperado totalmente con la investigación de la ITIA desde el principio. La ITIA lucha contra las malas conductas en el deporte y el dopaje en particular. Sus reglas y procesos son excepcionalmente rigurosos y, siguiendo la investigación forense y una audiencia independiente, el Tribunal Independiente ha decidido que Jannik es inocente. Él no tiene la culpa." De esta manera, el número uno del mundo no estuvo apartado de las pistas

Después de que la AMA haya decidido no apelar a la absolución, el italiano deja atrás una mancha que ha tenido que soportar durante el transcurso del US Open. Pese a estar en el punto de mira en el Gran Slam norteamericano, Sinner ha logrado realizar un estratosférico torneo, conquistando el prestigioso título tras ganar la final ante Fritz por 6-3, 6-4, 7-5.