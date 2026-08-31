Así ha sido el último entreno de Carlos Alcaraz antes del gran debut

Carlos Alcaraz por fin debuta hoy en el US Open tras estar alejado de las pistas desde que se lesionó en abril. Casi cinco meses después vuelve a la Gran Manzana, no solo para revalidar el título de campeón, sino para recuperar la confianza en su tenis que tanto hemos echado de menos.

El murciano se medirá hoy ante el ruso Safiullin, una prueba de fuego para su estreno, teniendo en cuenta que el balance de victorias está en empate 1-1. Nada está decidido teniendo en cuenta que Carlos no llega con la confianza al máximo y que su rival ya le ha sabido ganar en una ocasión.

A pesar de la falta de rodaje de Carlos Alcaraz, el murciano se ha sometido a varios 'exámenes' en forma de entrenamientos para recuperar algo de ritmo, además de haber participado hace apenas unos días en los dobles mixtos junto a Serena Williams.

Una 'pretemporada' con rivales de lujo

Carlitos ha contado con grandes tenistas del circuito para entrenarse como Holger Rune, con quien ha compartido varias sesiones intensas, incluida una de casi 4 horas con simulación de partido. Este fue su principal sparring en las últimas semanas en España.

Ya en las pistas de Nueva York, ha compartido entrenamientos y simulacros de partidos, desde su compatriota Daniel Mérida, con quien a modo de entrenamiento, hasta Arthur Fils, con quien tuvo una sesión programada poco después de llegar; Ben Shelton, en una sesión de práctica, y Karen Khachanov, hace un par de días.

En su último entreno antes de su debut de hoy, ha escogido a Stan Wawrinka, campeón del Abierto estadounidense en 2016, para su última prueba de fuego antes de disputar su primer partido a cinco sets desde abril. Mientras buena parte de los participantes ya han empezado a competir, él necesitaba absorber buena parte de ese trabajo en una especie de 'pretemporada' en Nueva York.

El adiós a Wawrinka

En las imágenes que se han compartido de este entrenamiento se ve a ambos tenistas siendo cómplices y se les ve abrazarse, charlar y con buenos golpeos en la cancha. Para Alcaraz esto supone una vuelta, pero para Wawrinka este será su último Grand Slam.

Hoy, tanto Wawrinka como el propio Alcaraz se medirán en sus respectivos partidos de primera ronda. A pesar de que son muchas las dudas sobre el estado de 'Carlitos', fue él mismo quien dejó claro que no habría regresado si hubiese necesitado modificar su manera de jugar para protegerse. Con el hambre de la competición, Alcaraz vuelve al ruedo.