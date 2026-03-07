Así ha sido la pedida de mano a Sabalenka: "Pedí que mi cara no apareciera"

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha dado un nuevo paso en su vida personal tras anunciar oficialmente su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis. La pareja confirmó la noticia el pasado 4 de marzo de 2026, un día después de una romántica pedida de mano que tuvo lugar el 3 de marzo (3.3.26), en un escenario al aire libre cuidadosamente preparado con flores blancas y velas.

La número uno del tenis mundial compartió el emotivo momento a través de Instagram, donde publicó un video de la propuesta acompañado de un breve pero contundente mensaje: “Tú y yo, por siempre”. El compromiso llega apenas unos días antes del inicio del prestigioso torneo de Indian Wells Open, uno de los eventos más importantes del calendario tenístico.

Según relató posteriormente la propia Sabalenka, la sorpresa fue total. “No estaba preparada en absoluto. Todo el equipo lo sabía. Mi agente me dijo que tenía una reunión muy importante de 15 minutos y me dijo: ‘Solo ponte algo lindo”, explicó la tenista entre risas. Sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir, optó por un atuendo sencillo: “No insistió demasiado en que me pusiera maquillaje y yo estaba muy cansada esa noche. Pensé: ‘Está bien, no voy a arreglarme demasiado… solo usaré jeans’".

"Estuve llorando la mitad del tiempo"

La reacción de la campeona fue tan espontánea como emotiva. “Cuando llegamos y vi a Georgios, estuve llorando la mitad del tiempo porque sentía que me veía fea, no preparada, y era un momento tan hermoso”, confesó. Incluso llegó a pedir al equipo que grababa la escena que evitara mostrar su rostro: “Detuve todo y le pedí al videógrafo y al fotógrafo que mi cara no apareciera, solo el anillo”.

La pareja mantiene una relación desde abril de 2024, iniciada poco después del fallecimiento de la anterior pareja de la tenista. Desde entonces, Frangulis —fundador y CEO de Oakberry, una marca global de superalimentos especializada en açaí con más de 700 tiendas en 40 países— se ha convertido en uno de los grandes apoyos personales de Sabalenka.

“Fue un momento hermoso. Estaba sorprendida, aunque en el fondo tenía el presentimiento de que podía pasar aquí”, reconoció la tenista. “Aun así, él logró sorprenderme”. Con el compromiso ya anunciado, Sabalenka afronta ahora una nueva etapa personal mientras continúa dominando el circuito profesional.