Sherif vuelve a frenar a Badosa que ya mira a la gira americana

El camino de Paula Badosa en Hamburgo termina en cuartos de final después de caer ante la egipcia Mayar Sherif (7-6 (4), 6-7 (2) y 6-4) que fue también su verduga en la final del torneo de Iasi de la pasada semana. La española se despide así de la gira de tierra batida, en la que ha firmado unos resultados brillantes que le han permitido recuperar más de cincuenta posiciones para acabar instaurándose en la 82 del ranking WTA.

Tras el título en Bastad y la final perdida en la arcilla de Iasi, la tenista de Begur afrontó la cita de Hamburgo con aspiraciones de seguir sumando, pero el gran momento de Sherif, que suma dos títulos consecutivos, pudo finalmente con las aspiraciones de una Paula, que remó hasta el final pero acabó muriendo en la orilla.

Tras ceder el primer set en el desempate, la española no se dio por vencida y consiguió igualar el partido de la misma manera, aunque de buenas a primeras se vio a remolque en el set final, que acabó con el triunfo final de la egipcia, que buscará ahora su tercera final en tres semanas consecutivas.

Por lo que respecta a la española, habrá que ver si decide acudir a las fases previas de los WTA 1000 de Toronto (2-1 agosto) y/o Cincinnati (13-23 agosto). En el momento del corte de ambos torneos la española todavía figuraba más abajo del Top 100, obligándola ahora a tener que jugar las fases previas para disputar los dos grandes torneos que serán la antesala al US Open, donde ya tiene acceso asegurado en el cuadro final.

Paula Badosa se despide de Hamburgo / WTA Hamburgo

Sea como sea, lo importante para la española es haber podido competir tres semanas consecutivas con muchos partidos seguidos sin problemas físicos y demostrando haber recuperado la confianza en su tenis y en su cuerpo.

Toca pensar ya en la gira americana, donde se abre una oportunidad de sumar muchos puntos y con ello, escalar muchas más posiciones en la clasificación.