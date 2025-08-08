Shelton responde a la llamada y corona Toronto con su primer Masters 1000

Y finalmente lo hizo. En el partido más importante de su carrera, esa que empieza a encaminarse finalmente hacia la dirección deseada, Ben Shelton se quitó la espinita clavada y consiguió su primer Masters 1000 en Toronto. Sin rehuir a su estilo de juego ni vistosidad en pista, el estadounidense ha conseguido cambiar su historia en Canadá con un título tan esperado como adelanto de un futuro que vuelve a ser brillante como en sus inicios (7-6, 4-6, 6-7).

Muchos siempre habían visto a Ben Shelton como aquella promesa que aparece cíclicamente en el circuito para desaparecer sin pena ni gloria con el paso del tiempo. Nadie, o al menos pocos de ellos, preveían que el estadounidense pudiese dar el gran salto alguna vez en su carrera, que parecía más encaminada a ofrecer espectáculo que a pelear de tú a tú con las estrellas más brillantes del firmamento. Pero Ben Shelton no es ese tenista y lo demostró en Toronto tras un brillante torneo culminado en una final inmaculada contra el ruso Karen Khachanov.

Una final de menos a más

Arrancó con nervios la final Shelton. Era de esperar; el estadounidense jamás había llegado a estas instancias de un torneo Masters 1000, así que las emociones salieron a relucir por falta de experiencia. Eso lo aprovechó el ruso, que empezó imponiendo su ritmo de bola sin importar las tres horas de partido que había disputado en semifinales ante Zverev.

Ben Shelton, ante Karen Khachanov / Chris Young / AP

Con 3-3 en el marcador, Ben volvió a las andadas convirtiéndose en una máquina de fallar que le permitió a Khachanov conseguir la ventaja con el break. El ruso, sin embargo, no pudo consumar lo ganado al servicio y la primera manga se fue al tie-break después de que Shelton desaprovechase hasta tres bolas de set. Finalmente, el ruso hizo prevaler su experiencia para llevarse un primer set realmente ajustado (7-6, 7).

Shelton acepta el reto

Se le complicaba la final a Shelton, que se sentía demasiado encorsetado incapaz de expresarse en pista como suele hacerlo. El ruso empezó a someter al estadounidense, aunque falló en momentos clave que le permitieron a Ben mantenerse con vida sin perder su servicio. Con 4-4, el de Atlanta demostró que ha dejado atrás -al menos en Toronto- ese jugador que fallaba casi siempre cuando las cosas no iban de cara; rompió a Karen y consumó su ventaja al servicio para llevarse la segunda manga (6-4).

Karen Khachanov, ante Ben Shelton / Frank Gunn / AP

Fue en la tercera manga cuando ambos tenistas demostraron por qué estaban disputando toda una final de un Masters 1000. El ruso Khachanov elevó su nivel, pero no fue suficiente para un Ben Shelton que esta vez sí respondió a la llamada del destino. Llevó el set al tie-break donde no hubo rival (7-6, 7) para coronar Toronto en un partido que recordará toda su vida. El estadounidense salta al número seis del ranking y consuma su candidatura a ser una de las caras del tenis del futuro... y del presente.